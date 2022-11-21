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خليفة بن طحنون يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

خليفة بن طحنون يستقبل رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي
22 نوفمبر 2022 03:51

أبوظبي (وام)

استقبل الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مدير تنفيذي مكتب شؤون أسر الشهداء، أمس الاثنين، في واحة الكرامة الفريق أول بحري جوزيبي كافو دراجوني رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي الذي يقوم بزيارة رسمية للدولة.

ولدى وصوله إلى واحة الكرامة، استعرض مع الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان مراسم حرس الشرف، ثم وضع إكليلاً أمام نصب الشهيد الذي يتكون من 31 لوحاً يستند كل منها إلى الآخر كرمز للوحدة والتكاتف والتضامن بين قيادة دولة الإمارات وشعبها وجنودها الأبطال.

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وتجول الضيف في مختلف أجنحة الواحة، واستمع لشرح مفصل من الشيخ خليفة بن طحنون آل نهيان عن الواحة ومرافقها التي تجسد تفاصيلها بطولات أبناء دولة الإمارات البواسل وتضحياتهم وتعبر عن الكثير من القيم والدلالات الوطنية الجليلة.

وفي ختام الجولة، قام رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي بتسجيل كلمة في سجل الزوار، عبر فيها عن تقديره لشهداء دولة الإمارات العربية المتحدة. يشار إلى أن واحة الكرامة تعد معلماً وطنياً وحضارياً في العاصمة أبوظبي، حيث تم تشييده تخليداً لبطولات شهداء الإمارات وتضحياتهم في سبيل الدفاع عن الوطن وحماية مكتسباته ومنجزاته.

 

خليفة بن طحنون
واحة الكرامة
إيطاليا
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