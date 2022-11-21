الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

سلطان بن أحمد القاسمي يقدم واجب العزاء بوفاة سيف الكوس

سلطان بن أحمد القاسمي خلال تقديم واجب العزاء (وام)
22 نوفمبر 2022 03:51

الشارقة (وام)

أخبار ذات صلة
«سيدات الشارقة» يكرّم الفائزات بجائزة «نون للفنون»
«ابتسم».. مبادرة «سياحة الشارقة» للاحتفاء بـ«يوم الطفل العالمي»

قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف أحمد إبراهيم الكوس.
كما قدم واجب العزاء، الذي أُقيم بمنزل شقيق الفقيد إلى جانب سموه، كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالرحمن الجروان المستشار في ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، وعيسى هلال الخزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وسعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة. وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.

سلطان بن أحمد القاسمي
الشارقة
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
محمد بن عبدالله القرقاوي
الإمارات
محمد القرقاوي: الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية
اليوم 20:59
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
الإمارات
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
اليوم 20:53
مريم المهيري
مريم المهيري: حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©