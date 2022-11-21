سلطان بن أحمد القاسمي يقدم واجب العزاء بوفاة سيف الكوس

الشارقة (وام)

قدم سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، أمس، واجب العزاء في وفاة المغفور له سيف أحمد إبراهيم الكوس.

كما قدم واجب العزاء، الذي أُقيم بمنزل شقيق الفقيد إلى جانب سموه، كل من اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالرحمن الجروان المستشار في ديوان صاحب السمو حاكم الشارقة، وعيسى هلال الخزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، وسالم القصير رئيس هيئة تطوير معايير العمل بالشارقة، وسعيد عبدالغفار حسين الأمين العام للهيئة العامة للرياضة. وأعرب سموه عن أصدق التعازي والمواساة إلى أسرة الفقيد وذويه، راجياً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان.