محمد البواردي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

أبوظبي (وام)



استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعددٍ من كبار ضباط وزارة الدفاع.

ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالضيف والوفد المرافق، مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها، بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.