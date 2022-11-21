الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

محمد البواردي يبحث تعزيز التعاون مع رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي

محمد البواردي وجوزيبي كافو دراغوني خلال اللقاء (الصور من وام)
22 نوفمبر 2022 03:51

أبوظبي (وام)
 
استقبل معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع، أمس، الأدميرال جوزيبي كافو دراغوني رئيس هيئة أركان الدفاع الإيطالي، بحضور مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع، وعددٍ من كبار ضباط وزارة الدفاع.
ورحب معاليه، في بداية اللقاء، بالضيف والوفد المرافق، مشيداً بتطور ونمو علاقات التعاون والصداقة القائمة بين البلدين، وحرصهما على تعزيز آفاق التعاون المشترك في جميع المجالات، خاصة المتصلة بالشؤون العسكرية والدفاعية. جرى خلال اللقاء استعراض أوجه التعاون الثنائي بين دولة الإمارات وجمهورية إيطاليا في المجالات العسكرية والدفاعية وسبل دعمها وتطويرها، بما يكفل تحقيق مزيد من التنسيق والتعاون المشترك بين البلدين.

أخبار ذات صلة
محمد القرقاوي: الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
محمد البواردي
إيطاليا
الإمارات
وزارة الدفاع
مطر سالم الظاهري
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
الرياضي
رينارد يدخل التاريخ مع السعودية من «الباب الكبير»
اليوم 21:00
محمد بن عبدالله القرقاوي
الإمارات
محمد القرقاوي: الإمارات ماضية في مسيرتها الريادية
اليوم 20:59
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
الإمارات
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
اليوم 20:53
مريم المهيري
مريم المهيري: حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة
اليوم 20:50
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©