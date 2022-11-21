بدء توزيع بذور القمح الأصيلة المهداة من حاكم الشارقة على المزارعين

الشارقة (وام)

باشرت دائرة الزراعة والثروة الحيوانية في الشارقة بتوزيع بذور القمح الأصيلة والمهداة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمزارعين، وذلك دعماً من سموه لزراعة السلع الاستراتيجية بالدولة، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي.

وقال خليفة مصبح الطنيجي رئيس دائرة الزراعة والثروة الحيوانية: إن المكرمة السامية تعتبر حلقة أساسية ضمن سلسلة المبادرات الرامية إلى اعتماد أفضل الأساليب الهادفة إلى إنتاج أجود أنواع القمح عبر توزيع السلالات الأصيلة والمنتقاة بعناية، إضافة إلى حملات التثقيف والتوعية بكيفية الزراعة المثلى لهذه المحاصيل.

وشهدت المبادرة إقبالاً كبيراً من المزارعين على اقتناء هذه البذور الأصيلة، معربين عن شكرهم لصاحب السمو حاكم الشارقة على مبادراته المتتالية لدعم القطاع الزراعي بالإمارة، وتوفير المحاصيل الغذائية الآمنة والعضوية.