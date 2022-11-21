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17 مليون درهم مساعدات سكنية من «خيرية الشارقة»

17 مليون درهم مساعدات سكنية من «خيرية الشارقة»
22 نوفمبر 2022 03:50

الشارقة (الاتحاد) 

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قدمت جمعية الشارقة الخيرية، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر سبتمبر الماضي، مساعدات سكنية لـ 10 آلاف و805 مستفيدين، بتكلفة 17 مليوناً و100 ألف درهم. 
واشتملت المساعدات على أثاث منزل لـ2080 حالة بتكلفة 3.2 مليون درهم، إلى جانب التكفل بتسديد متأخرات الإيجارات السكنية بتكلفة 12.2 مليون درهم عن 8300 حالة أخرى من المتعثرين في السداد، والقيام بترميم وصيانة مساكن 425 مستفيداً، بتكلفة 1.7 مليون درهم، وذلك ضمن المساعدات التي ترمي إلى توفير الحياة الكريمة لهم وشعورهم بالاستقرار السكني.

الشارقة
خيرية الشارقة
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