انطلاق أعمال المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في أبوظبي

جمعة النعيمي (أبوظبي)

انطلقت، أمس، فعاليات المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في دورته الثانية، بحضور معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، والشيخة موزة بنت مروان آل مكتوم، وينظمه المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني يومي 21 و22 نوفمبر الحالي في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «ننقذ الأرواح»، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين والشركات المتخصصة في مجال البحث والإنقاذ. ويستعرض المؤتمر والمعرض، بمشاركة 80 جهة، كل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في تطوير مجال البحث والإنقاذ، وكل ما يخص الحفاظ على سلامة وأمن الدولة ومواطنيها والمقيمين فيها.

وسيتم استعراض 3 طائرات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ، وأكثر من 10 آليات ومعدات برية وبحرية تعرض لأول مرة على مستوى العالم، كما ستتم مشاركة 17 متحدثاً متخصصاً في مجال البحث والإنقاذ على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.

وقال الدكتور ستيفن توماجان المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، في الكلمة الافتتاحية: «إن هذا المؤتمر يأتي انطلاقاً من توجيهات القيادة الحكيمة بأهمية الاستعداد للتحديات في مجال البحث والإنقاذ وتسخير تقنيات وأدوات التكنولوجيا المتطورة لخدمة الإنسان، وتنمية المجتمع والاقتصاد الوطني والارتقاء بمستقبل الأجيال القادمة».

وأشار إلى أن دولة الإمارات استطاعت، خلال العقود الخمسة الماضية، أن تحوز إعجاب العالم وتقديره واحترامه، من خلال الإنجازات الكبيرة التي كان ركنها الأساسي قيادة استثمرت في بناء الإنسان، وسخرت كل الجهود لتمكينه، وأبناء وطن تكاتفوا والتفوا حول قيادتهم، وعملوا بجد وعزيمة وتفانٍ في رسم صورة حضارية مشرقة للدولة عالمياً.

وقال: إن المركز يسعى، من خلال تنظيم هذا المؤتمر والمعرض المصاحب له، لتحقيق رؤيته بأن يكون مثالاً يحتذى به دولياً في سرعة الاستجابة والجاهزية العملياتية للبحث والإنقاذ، من خلال تسخير أحدث الموارد والتكنولوجيا والاتصالات المتوفرة، إذ يعد هذا المؤتمر بمثابة منصة مثالية لتلاقي العقول وتبادل الخبرات وتحقيق التعاون المشترك بغية استشراف المستقبل وابتكار أفضل السبل والحلول في إدارة عمليات البحث والإنقاذ وإنقاذ الأرواح.

وأضاف: «لعل اختيار شعار المؤتمر تحت عنوان (ننقذ الأرواح) هو تجسيد حقيقي للتوجهات ودور المركز، ورغبة فعلية بتحقيق جملة أهداف، تتركز أبرزها حول التعاون والعمل الجماعي على مستوى العالم من أجل الحفاظ على الأرواح».

وأكد أن المركز الوطني للبحث والإنقاذ على يقين بأن مناقشة وبحث المواضيع والقضايا المستقبلية الأكثر أهمية في مجال البحث والإنقاذ، عبر هذا المؤتمر والمعرض من قبل نخبة متميزة من كبار المسؤولين والخبراء والمختصين والأكاديميين في هذا المجال، ستساهم في بلورة أفكار يَنتُجُ عنها توصيات تُضيء الطريق لاستشراف رؤية مستقبلية جديدة في مجال إدارة منظومة البحث والإنقاذ ومواجهة التحديات كافة.

تكريم

وكرم المركز الوطني للبحث والإنقاذ 24 جهة من الشركاء الاستراتيجيين في اليوم الأول من المؤتمر، وتتضمن محاور المؤتمر إيجاد إطار مؤسسي مستدام للتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في مجال البحث والإنقاذ، وتقديم وعرض آخر ما توصلت إليه التقنيات الجديدة والابتكارات في الذكاء الاصطناعي في مجال البحث والإنقاذ ورفع كفاءة مؤشرات الأداء في مجال البحث والإنقاذ.

وسيتم استعراض 3 طائرات متخصصة من ضمنها طائرة المركز الوطني للبحث والإنقاذ أجوستا ويست لاند - 139 (AW139) والتي تحتوي على أحدث المعدات والتقنيات المستخدمة في مجال البحث والإنقاذ، حيث جرى تصميم الطائرة المتطورة للقيام بمختلف المهمات مع القدرة على تنفيذ جميع أنواع البحث والإنقاذ كافة مع إمكانية العمل على مدار الساعة والوصول إلى أي نقطة في دولة الإمارات من قواعد تمركزها المنتشرة في جميع أنحاء الدولة، إضافة إلى قدرتها على التحليق بسرعة تزيد على 140 عقدة. كما تم تجهيز طائرة آجوستا بأجهزة الرؤية الليلية، مع أجهزة تعزيز الاتصالات ورافعة متخصصة، وأنظمة طيران متقدمة ومصممة لعمليات الإنقاذ في البر والبحر، في حين تتزين بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة لتعكس معاني الوحدة والتآخي والأمن والأمان الذي يسود دولة الإمارات.

الشركات العارضة

واستعرضت الشركات العارضة في فعاليات المعرض والمؤتمر الدولي الثاني للبحث والإنقاذ في دورته الثانية، أحدث ما توصلت إليه الأنظمة والتقنيات الحديثة والتكنولوجيا الرقمية في مجال البحث والإنقاذ، حيث تم عرض أدوات وتقنيات حديثة ومبتكرة من قبل الكفاءات والقدرات المحلية في مجال البحث والإنقاذ، إلى جانب ذلك تم عرض سيناريوهات حديثة وآليات مبتكرة في مجال البحث والإنقاذ للجهات المشاركة.

بدوره، قال سيف محمد الخاطري نائب رئيس وحدات الأعمال في شركة «الياه سات»، تشارك شركة «الياه سات»، اليوم، في المعرض الدولي للبحث والإنقاذ للعام 2022م، وذلك لتقديم خدمات الاتصالات الفضائية، إضافة إلى توفير مختلف التطبيقات لجهات البحث والإنقاذ، ومنها البث بالفيديو الحي لموقع الحدث، وكذلك خدمات الاتصالات الفضائية في المناطق المنكوبة، وكذلك توفر خدمات الاتصال على مختلف المنصات البرية والبحرية والجوية. وقال حسن الحوسني من عمليات البحث والإنقاذ في «طيران أبوظبي»: نشارك اليوم في المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ لعام 2022م، مشيراً إلى أن الهدف من المشاركة هو التعرف على كل ما هو جديد في مجال البحث والإنقاذ، وذلك بالتعاون مع الشركات المطورة في هذا المجال، إضافة إلى ذلك عرض ما لدى «طيران أبوظبي» من إمكانية في تدريب وتوفير أطقم في مجال البحث والإنقاذ من طيارين ومسعفين، وتوفير جميع الخدمات التي تخص مجال البحث والإنقاذ. والهدف الرئيسي من المعرض هو أن مجال البحث والإنقاذ يحتاج إلى تطوير، لافتاً إلى أنه كل يوم تتوفر لدينا أجهزة جديدة، حيث إن المؤتمر يجمع جميع الجهات في مكان واحد، وذلك للتعرف على كل ما هو جديد في حالات الطوارئ، ليتم عمل فريق كامل وإنجاز المهمة في أفضل وقت ممكن.

رصد وتحليل

من جهته، قال سالم النقبي من شركة «استراتيجكو»: إن مشاركتنا اليوم في المؤتمر المعرض الدولي للبحث والإنقاذ، تأتي من خلال الخدمات التي نقدمها والتي تتمثل في: رصد وتحليل البيانات وتحديد المخاطر، كالرصد الفوري والإشعارات والتقارير الآلية ومركز القيادة ولوحة التحكم. والتخطيط الاستراتيجي والاستشارات، والتي تقوم على التخطيط الاستراتيجي لإدارة الأزمات والتحليل الإعلامي، وتقديم التوصيات واستشراف المستقبل. إضافة إلى خدمة الإنتاج الرقمي والتي تتضمن تصميم «الجرافيكس» و«الإنفوجرافيك» وتصميم فيديوهات، والرسوم المتحركة، والترجمة والصوتيات. وكذلك نقدم خدمة والحملات الرقمية، وذلك في وضع الخطط الاستراتيجية للحملات وتحديد الجمهور المستهدف والاستجابة الفورية للأزمات، والمراقبة وقياس الرأي العام ومكافحة الشائعات والإعلانات المدمجة. وإدارة الأزمات والتي تقوم على التنبؤ والتفاعل الرقمي والنشر والتفاعل مع المؤثرين وإدارة السُمعة الرقمية «ما بعد الأزمة».