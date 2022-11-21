أمطار غزيرة وبرد وجريان أودية على مناطق بالدولة

إبراهيم سليم (أبوظبي)

هطلت أمطار متفاوتة الشدة، تراوحت بين المتوسطة والغزيرة، مع سقوط برد وجريان الأودية في مناطق متفرقة من الدولة، حيث تهيأت فرصة تكون سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، يصاحبها سقوط أمطار ورياح نشطة السرعة وقوية أحياناً وتصل سرعتها 55 كم/س مثيرة للغبار.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من ارتياد مناطق جريان الأودية وتجمعات المياه، والقيادة بحذر وتوخي الحيطة أثناء سقوط الأمطار الغزيرة أحياناً على بعض المناطق الشرقية والشمالية من الدولة، إذ تشهد الدولة امتداد منخفض جوي سطحي من الشرق وامتداد مرتفع جوي من الغرب، يصاحبهما امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا.

وأشار تقرير للمركز عن «حالة جوية على الدولة»، من 21 إلى 23 نوفمبر، حيث تتأثر الدولة بامتداد منخفض جوي سطحي من الجنوب الشرقي تصاحبه رياح جنوبية شرقية وشمالية شرقية رطبة مع امتداد منخفض جوي في طبقات الجو العليا من الغرب يصاحبه كتلة هوائية باردة، كما تتدفق السحب من الغرب باتجاه الدولة على فترات.

وأشار المركز إلى أن الطقس من الاثنين إلى الأربعاء: «غائم جزئياً إلى غائم أحياناً تتخلله بعض السحب الركامية خاصة شرقاً وشمالاً تمتد على بعض المناطق الساحلية والغربية والجزر مع فرصة لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون غزيرة أحياناً على بعض تلك المناطق وعلى فترات متباعدة». وشملت مناطق هطول الأمطار الغزيرة مع برد على مسافي، وغزيرة على طريق خورفكان، وغزيرة مع برد على طريق مسافي دبا، وأمطار غزيرة مع برد على الخليبية بالفجيرة وغزيرة مع برد على الحنية وعلى ميدق، وغزيرة على البثنة، ومتوسطة على ثوبان بالفجيرة، والطويين، والغيل برأس الخيمة، وأمطار غزيرة مع برد على أعسمه، برأس الخيمة، وأمطار غزيرة على مربض، وغزيرة مع برد على الحنية، بالفجيرة، ومتوسطة إلى غزيرة مع برد على الغيل، وطريق الغيل أذن برأس الخيمة، وأمطار غزيرة على دفتا برأس الخيمة.

كما هطلت أمطار غزيرة على الخروس سهيلة بالشارقة، وأمطار غزيرة مع برد على المنامة بعجمان. ويتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وبعض المناطق الغربية والساحلية، يصاحبه سقوط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة شمالاً، والطقس رطب ليلاً وفي الصباح، خاصة على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط مع السحب، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عُمان.

ويتوقع أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.