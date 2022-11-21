الإمارات تشارك في مؤتمر «اليونسكو» حول رعاية وتعليم الطفولة المبكرة

أبوظبي (وام)

شاركت دولة الإمارات، ممثلة في وزارة التربية والتعليم في المؤتمر العالمي الذي نظمته، مؤخراً، منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة «اليونسكو»، حول «رعاية وتعليم الطفولة المبكرة»، والذي عقد في طشقند بأوزبكستان بحضور 2500 ممثل عن المؤسسات الدولية الحكومية وغير الحكومية من 150 دولة حول العالم.

وقال أحمد الزعابي مدير إدارة الرقابة على مؤسسات الطفولة المبكرة بوزارة التربية والتعليم، إن دولة الإمارات بتوجيهات القيادة الرشيدة سباقة إلى دعم الأولويات والأهداف، والعمل التضامني والشراكات الفاعلة مع منظمة «اليونسكو» ودول العالم من أجل استدامة التعليم، لاسيما أن مرحلة الطفولة المبكرة في الدولة تمثل استراتيجية وطنية لتوفير رعاية وتعليم بجودة عالية من عمر ولادة الطفل مروراً بكل مراحل التعليم العام والعالي، لتقوية ركائز رأس المال البشري للخمسين عاماً المقبلة.