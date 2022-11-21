أنشطة توعية لـ«أبوظبي للإيواء» في متنزه خليفة

أبوظبي (وام)

عقد مركز أبوظبي للإيواء والرعاية الإنسانية - إيواء، التابع لدائرة تنمية المجتمع، مجموعة من الأنشطة التفاعلية التوعوية لغرس سبل التواصل الفعّال لدى الأطفال، وذلك ضمن فعاليات يوم الطفل العالمي التي نظمتها وزارة الداخلية في متنزه خليفة.

وبالتزامن مع الأسبوع الوطني السادس للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، تضمنت أنشطة المركز ورش عمل متنوعة، نظمها مجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات تعليم الأطفال سبل إدارة مشاعرهم وانفعالاتهم وإكسابهم المهارات الاجتماعية والشخصية وحثهم على السلوك الإيجابي ودحض العنف بجميع أشكاله، بما فيها التنمر. وقالت سارة شهيل، مدير عام المركز: «في ظل المنظومة الحكومية الداعمة التي توفر له جميع مقومات العمل المتكامل، يسعى المركز لاستغلال شتى الفرص والمناسبات مع الجهات الشريكة والداعمة لتحقيق الرؤية المشتركة تجاه تمكين الأجيال الجديدة». وأضافت: «يركز المركز جهوده حالياً على فئة الطفل، وذلك تماشياً مع أجندة القطاع الاجتماعي في أبوظبي، وبينما يعقد فعالياته لتوعية مقدمي الرعاية بقضايا الطفل وحقوقه واحتياجاته، يستهدف كذلك فئة الطفل ذاتها بالتوعية، لغرس القيم الإماراتية الأصيلة والسلوكيات الجيدة التي ستساهم في الحد من ظاهرة العنف مستقبلاً».