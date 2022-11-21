الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

«شرطة أبوظبي» تخصص برامج مرورية للصغار

جانب من المشاركة (من المصدر)
22 نوفمبر 2022 03:50

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
شرطة أبوظبي تدعو السائقين إلى توخي الحذر بسبب الأحوال الجوية الماطرة
شرطة أبوظبي تسيطر على حريق نتيجة اصطدام شاحنة ومركبة على طريق سويحان

شاركت شرطة أبوظبي في فعالية نظمها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وذلك في متنزه خليفة في أبوظبي، وشهدها عدد كبير من طلاب المدارس بالحلقة الأولى وأطفال من أصحاب الهمم، وممثلون من البرلمان الإماراتي للطفل.
 وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن سلامة الأطفال في مقدمة أولويات شرطة أبوظبي عبر تطبيق البرامج والخطط لحمايتهم وتشمل الرقابة حول المدارس، والقواعد الخاصة بتوفير الجلوس الآمن لهم داخل المركبات، وجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، وجلوس من هم دون الرابعة على كراسي الأطفال المخصصة لهم.
وأوضح أن شرطة أبوظبي تخصص العديد من البرامج المرورية التي تتناسب مع الأطفال وأعمارهم وقدراتهم الذهنية، وتشمل مرسم وألعاب تركيبية مرورية، وكتيبات تلوين وهدايا مستمدة من موضوعات مرورية وبرامج توعية عبر «الآيباد»؛ بهدف توجيه رسائل تثقيفية تهدف إلى غرس الوعي المروري في نفوسهم وتشجيعهم على التعاون مع عناصر المرور، وتطبيق قواعد وأنظمة المرور.
ودعا كافة شرائح المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للطفل إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، ومراقبة تصرفاتهم داخل السيارة، وعلى الطرقات العامة.
ومن ناحية أخرى، نظم مركز التربية الرياضية الشرطية ومجلس شباب شرطة أبوظبي مغامرات لأبناء المنتسبين، شملت مغامرة التجديف بقوارب الكاياك في شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية والتزلج على الجليد ومغامرة المسير الجبلي في جبل حفيت، تزامناً مع يوم الطفل العالمي، والذي يصادف 20 من الشهر الجاري، ضمن اهتمامها بجيل المستقبل، وتعزيز الثقة بالنفس، والاندماج الإيجابي في المجتمع.
وأوضح مجلس شباب شرطة أبوظبي أن فعالية التزلج على الجليد، تم تنفيذها بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية لأطفال المنتسبين وأسرهم بصالة التزلج على الجليد في مدينة زايد الرياضية، وذلك ضمن اهتمام المجلس بتعزيز الترابط الأسري بين أفراد المجتمع، وإيجاد بيئة تسودها السعادة والإيجابية للمنتسبين وأطفالهم.
وشهدت الفعالية حماسة وتفاعلاً وشغفاً كبيراً بين الأسر وأطفالهم مع تواجد فريق الإمارات للهوكي لمشاركة أطفال الإمارات في إحياء يوم الطفل العالمي، وجرى التقاط صور تذكارية بين أعضاء الفريق وأطفال المنتسبين وأسرهم.
وتفاعل الأطفال مع مغامرة التجديف بقوارب الكاياك والمسير الجبلي، وتم شرح التعليمات الأساسية لتعزيز سلامتهم ووقايتهم والاستمتاع بهذه المغامرات المشوقة.

شرطة أبوظبي
اليوم العالمي للطفل
وزارة الداخلية
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
الإمارات
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
اليوم 20:53
مريم المهيري
مريم المهيري: حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة
اليوم 20:50
منصور بن زايد يشهد جلسة حكومية بشأن تعزيز الصناعات الوطنية
الإمارات
منصور بن زايد يشهد جلسة حكومية بشأن تعزيز الصناعات الوطنية
اليوم 20:43
شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي بفوز «الأخضر»
عربي ودولي
شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي بفوز «الأخضر»
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©