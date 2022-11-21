«شرطة أبوظبي» تخصص برامج مرورية للصغار

أبوظبي (الاتحاد)

شاركت شرطة أبوظبي في فعالية نظمها مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل بمناسبة اليوم العالمي للطفل والذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، وذلك في متنزه خليفة في أبوظبي، وشهدها عدد كبير من طلاب المدارس بالحلقة الأولى وأطفال من أصحاب الهمم، وممثلون من البرلمان الإماراتي للطفل.

وأكد العميد محمد ضاحي الحميري مدير مديرية المرور والدوريات أن سلامة الأطفال في مقدمة أولويات شرطة أبوظبي عبر تطبيق البرامج والخطط لحمايتهم وتشمل الرقابة حول المدارس، والقواعد الخاصة بتوفير الجلوس الآمن لهم داخل المركبات، وجلوس الأطفال دون سن العاشرة في المقاعد الخلفية، وجلوس من هم دون الرابعة على كراسي الأطفال المخصصة لهم.

وأوضح أن شرطة أبوظبي تخصص العديد من البرامج المرورية التي تتناسب مع الأطفال وأعمارهم وقدراتهم الذهنية، وتشمل مرسم وألعاب تركيبية مرورية، وكتيبات تلوين وهدايا مستمدة من موضوعات مرورية وبرامج توعية عبر «الآيباد»؛ بهدف توجيه رسائل تثقيفية تهدف إلى غرس الوعي المروري في نفوسهم وتشجيعهم على التعاون مع عناصر المرور، وتطبيق قواعد وأنظمة المرور.

ودعا كافة شرائح المجتمع بمناسبة اليوم العالمي للطفل إلى ضرورة تعزيز الجهود المبذولة لحمايتهم من المخاطر التي يتعرضون لها، ومراقبة تصرفاتهم داخل السيارة، وعلى الطرقات العامة.

ومن ناحية أخرى، نظم مركز التربية الرياضية الشرطية ومجلس شباب شرطة أبوظبي مغامرات لأبناء المنتسبين، شملت مغامرة التجديف بقوارب الكاياك في شاطئ نادي أبوظبي للرياضات البحرية والتزلج على الجليد ومغامرة المسير الجبلي في جبل حفيت، تزامناً مع يوم الطفل العالمي، والذي يصادف 20 من الشهر الجاري، ضمن اهتمامها بجيل المستقبل، وتعزيز الثقة بالنفس، والاندماج الإيجابي في المجتمع.

وأوضح مجلس شباب شرطة أبوظبي أن فعالية التزلج على الجليد، تم تنفيذها بالتعاون مع نادي أبوظبي للرياضات الجليدية لأطفال المنتسبين وأسرهم بصالة التزلج على الجليد في مدينة زايد الرياضية، وذلك ضمن اهتمام المجلس بتعزيز الترابط الأسري بين أفراد المجتمع، وإيجاد بيئة تسودها السعادة والإيجابية للمنتسبين وأطفالهم.

وشهدت الفعالية حماسة وتفاعلاً وشغفاً كبيراً بين الأسر وأطفالهم مع تواجد فريق الإمارات للهوكي لمشاركة أطفال الإمارات في إحياء يوم الطفل العالمي، وجرى التقاط صور تذكارية بين أعضاء الفريق وأطفال المنتسبين وأسرهم.

وتفاعل الأطفال مع مغامرة التجديف بقوارب الكاياك والمسير الجبلي، وتم شرح التعليمات الأساسية لتعزيز سلامتهم ووقايتهم والاستمتاع بهذه المغامرات المشوقة.