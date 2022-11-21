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«أبوظبي للدفاع المدني» توعي بكيفية استخدام الطفايات

خلال الاحتفال (من المصدر)
22 نوفمبر 2022 03:50

أبوظبي (الاتحاد)

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جهات ومؤسسات تحتفي باليوم العالمي للطفل

احتفلت هيئة أبوظبي للدفاع المدني بمناسبة اليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، مؤكدة اهتمامها بالمبادرات والبرامج والفعاليات والخطط التي تعزز من الجهود الوطنية لحماية الأطفال ورعايتهم في بيئة تتوافر فيها اشتراطات الوقاية والسلامة وحمايتهم من جميع المخاطر. ونفذت «الهيئة» مبادرة احتفالية في مدينة الطفل «كيدزانيا» بمركز ياس مول التجاري في أبوظبي تضمنت تعليم الأسر والأطفال على كيفية استخدام الطفايات بالطريقة الصحيحة من خلال جهاز المحاكاة التدريبي وتوزيع كتيبات توعية عن اشتراطات الوقاية والسلامة العامة ومحاضرات توعية عن مبادئ الإسعافات الأولية . وركزت على التوعية بأهمية توفر حقيبة الإسعافات في المنازل للحالات الطارئة والتوعية حول تأمين أسطوانات الغاز في المواقع الصحية، وغيرها». وفي العين نفذت «الهيئة» بالتعاون والتنسيق مع إدارة التحقيق والبحث الجنائي والعلاقات العامة بمديرية شرطة العين مبادرة لتعزيز الوقاية والسلامة في المجتمع بمركز «الجيمي مول» التجاري في مدينة العين ضمن أعمال مبادرة «ما قصرتوا». وتعرف طلاب مدرسة الجنائن في العين على دورية الإطفائي الصغير.

هيئة أبوظبي للدفاع المدني
اليوم العالمي للطفل
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