خلال المؤتمر الخليجي بالشارقة .. استعراض المعوقات ودور الإعلام في التوعية بالسرطان

الشارقة (الاتحاد)

«التوعية والوقاية من مرض السرطان: الركن الأساسي لاستمرارية الرعاية الصحية»، كان العنوان الذي استهل به البرنامج العلمي من المؤتمر الخليجي المشترك الخامس للسرطان. حيث ناقش الخبراء المشاركون التحديات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية التي تعرقل جهود التوعية بالسرطان والوقاية منه في القرن الحادي والعشرين.

جاء ذلك ضمن فعاليات اليوم الأول من المؤتمر الذي يعقد في الفترة ما بين 21 وحتى 23 نوفمبر 2022، في مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات بالشارقة، تحت شعار «استمرارية الرعاية الصحية لمكافحة السرطان والتصدي له».

وفي كلمتها الرئيسة بالجلسة، تطرقت الدكتورة عائشة الظاهري، رئيس قسم تعزيز الصحة في مركز أبوظبي للصحة العامة، إلى المعوقات والتحديات في طلب الاستشارة الطبية بالمجتمع، حيث قالت: «على المستوى العالمي، عادة ما يكون الدخل عاملاً رئيساً في عرقلة أفراد المجتمع من الحصول على الرعاية الصحية الوقائية، وكذلك الاعتقادات المغلوطة والشعور بوصمة عار عوامل تسهم بتأخر أفراد المجتمع عن إجراء فحوص الكشف المبكر، والكشف الذاتي والدوري عن أي مرض وليس فقط السرطان، ولهذا أصبحت التوعية الصحية عاملاً محورياً وضرورة لا بد منها لمكافحة السرطان».

بدوره، ناقش الدكتور سوي تي تان من معهد جيليس ماكندو للأبحاث في نيوزيلندا، بحوثه حول استهداف الخلايا الجذعية السرطانية، وأكد أن «السرطان سبب رئيسي لحالات الوفاة في جميع أنحاء العالم بتكلفة بشرية واقتصادية عالية جداً، فمن بين كل ثلاث حالات وفاة هناك حالة واحدة ناجمة عن السرطان الذي يتسبب بـ31% من إجمالي حالات الوفاة»، مشيراً إلى البحوث الواعدة في علاج السرطان عبر الخلايا الجذعية والتقنيات الحيوية الأخرى، مفسراً بشكل علمي النتائج التي توصلت إليها أبحاث نظام (الرينين-أنجيوتنسين) الهرموني التي تجاوب المرضى معها بصورة إيجابية تحافظ على جودة حياتهم.

وخلال الجلسة الثانية من البرنامج العلمي، ناقش الخبراء في اليوم الأول من المؤتمر دور الاتصال ووسائل الإعلام في التوعية والوقاية من السرطان، حيث قام المشاركون من الدول المختلفة بتبادل الخبرات على الصعيدين الإقليمي والدولي، حيث ناقشت الدكتورة فيونا نيس، المدير العام للاتصالات والمشاركة وتنمية المعلومات، بالمركز الوطني لخدمات الفحص بجمهورية أيرلندا، الكيفية التي يمكن لوسائل الإعلام تقديم رسائل مؤثرة تعزز من الممارسات الصحية المتعلقة بمرض السرطان، في جلسة مسجلة، تطرقت فيها أيضاً لدعم الاتصال الفعال، مستخدمةً نماذج عملية من تجربة وسائل الإعلام في أيرلندا.

وضمن الحاضرين، شاركت الدكتورة عفت البرازي، أستاذ وأخصائي الأبحاث الطبية بمعهد الصحة العامة بجامعة الإمارات العربية المتحدة، الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه وسائل التواصل الاجتماعي كأدوات لتعزيز الصحة وتغيير المفاهيم السائدة حول مرض السرطان، انطلاقاً من قدرة تقنيات الاتصال الحديثة من التأثير بشكل كبير على الرأي العام، نظراً لسرعتها في توصيل الرسائل لأكبر عدد ممكن من الجمهور المستهدف.

سيناريوهات

ناقشت الدكتورة نهاد كاظم البستكي، استشاري أشعة الثدي في مستشفى ميديكلينيك بأبوظبي، السيناريوهات المحددة في التواصل الفعال مع المرضى في وحدة تصوير الثدي، وقام كل من الدكتور نافيد مدني، عالم أول بمعهد دانا فاربر للسرطان بالولايات المتحدة، وكليمات شوفيه، رئيس قسم المشاركة الاستراتيجية والعلاقات الخارجية بالوكالة الدولية لبحوث السرطان في فرنسا، بمناقشة تأثير وسائل الإعلام وفعالية الحملات الإعلامية لتعزيز المعرفة والتثقيف حول مرض السرطان والوقاية منه. مستعينين بالعديد من الأمثلة الناجحة للحملات الدعائية في وسائل الإعلام الغربية.