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تعاون بين «صحة دبي» والمجموعة الوطنية في سنغافورة

جانب من الاجتماع (من المصدر)
22 نوفمبر 2022 03:50

دبي (الاتحاد)

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ناقشت هيئة الصحة بدبي مع المجموعة الوطنية الصحية في سنغافورة آفاق التعاون المشترك في القطاع الصحي وعقدت اجتماعاً موسعاً، بحضور عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة بدبي، والبروفيسور يوجين فيديليس سوه، الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وأكد الكتبي أن لدى الهيئة منهجية واضحة في انفتاحها على العالم ومؤسساته الصحية وتجاربه الناجحة، وذلك بما يخدم أهداف إمارة دبي في هذا الشأن، ويعزز تطلعات الإمارة في استدامة الصحة، والوصول إلى أعلى درجات الرفاه الصحي.
وشهد الاجتماع استعراض الخطط الاستراتيجية وبرامج العمل والأهداف المستقبلية لكل من الهيئة والمجموعة السنغافورية، في مجالات رئيسية عدة، منها: (الابتكار، الصحة العامة، والأبحاث المتخصصة، والتحول الرقمي، والرعاية الصحية المتكاملة).

دبي
هيئة الصحة
سنغافورة
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