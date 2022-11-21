«السلامة الغذائية» تطلق المرحلة الثانية من حملة التحصين

إبراهيم سليم (أبوظبي)

أطلقت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية المرحلة الثانية من حملة التحصين السنوية الرابعة عشرة للثروة الحيوانية في الإمارة، والتي بدأت من منتصف نوفمبر 2022 وتستمر إلى 12 فبراير 2023، و تشمل المرحلة الثانية الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والكفت، أما المرحلة الثالثة فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية والكفت.

وتستهدف «الهيئة»، من خلال الحملة إجمالاً، تحصين نحو 2.182870 رأساً من الماشية «أبقار، ماعز، ضأن»، ضد مرض الحمى القلاعية بالإضافة إلى تحصين 943.398 رأساً من الماعز ضد مرض الكفت، فيما سيتم إجراء تحصين شامل للضأن والماعز ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة.

وتشمل حملة التحصين ثلاث مراحل، حيث تتضمن المرحلة الأولى التحصين ضد مرض طاعون المجترات الصغيرة، بينما تشمل المرحلة الثانية الجرعة الأولى للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية والكفت، أما المرحلة الثالثة، فتتضمن إعطاء الجرعة الثانية ضد مرض الحمى القلاعية والكفت.

وكانت «الهيئة» قد أطلقت حملة التحصين السنوية الرابعة عشرة 2022 - 2023 ضد الأمراض التي تصيب الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي في 28 أغسطس 2022 وتتواصل حتى 31 مايو 2023، حيث تغطي الحملة ثلاثة أمراض هي طاعون المجترات الصغيرة والحمى القلاعية والكفت، وذلك بهدف تعزيز مناعة الثروة الحيوانية، والسيطرة على الأمراض الوبائية واستئصالها لتعزيز منظومة الأمن الحيوي. وتأتي حملات التحصين المستمرة، بهدف تعزيز منظومة الأمن الحيوي ورفع مناعة الحيوانات، مما يسهم في وقايتها من الأمراض، وبالتالي السيطرة عليها، ومنع انتشارها بين المواشي، كما أنها تسهم في الحد من استخدام العلاجات والأدوية البيطرية، الأمر الذي سيؤدي إلى استئصال الأمراض على المدى البعيد، والحفاظ على الثروة الحيوانية، وزيادة العائد الاقتصادي على مربي الثروة الحيوانية.

تجاوب

دعت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية مربي الثروة الحيوانية إلى التجاوب والتعاون مع الكادر البيطري المختص بالتحصين واتباع النصائح والإرشادات مما يسهم في إنجاز عملية التحصين بنجاح، كما تنصح «الهيئة» بالتعاون مع فرق التحصين لتسهيل إنجاز المهمة، من خلال التواصل مع أقرب عيادة بيطرية لتحديد موعد الزيارة، بالإضافة إلى تحضير الحيوانات قبل الزيارة، وعدم تعريض الحيوانات للإجهاد، وتفادي تفشي الأمراض بين القطيع.