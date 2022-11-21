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بلدية الظفرة تنفذ مشاريع البنية التحتية للأحواض السكنية

بلدية الظفرة تنفذ مشاريع البنية التحتية للأحواض السكنية
22 نوفمبر 2022 03:49

إيهاب الرفاعي (منطقة الظفرة)

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تنفذ بلدية منطقة الظفرة مجموعة من مشاريع البنية التحتية في 4 مدن بمنطقة الظفرة؛ وذلك بهدف مواكبة التطور العمراني في المنطقة، وتلبية احتياجات المجتمع والمساهمة في إسعاده ورفاهيته، والتي تشمل أعمال البنية التحتية للطرق وشبكة المياه والكهرباء وشبكة الصرف الصحي ونظام تصريف مياه الأمطار ونظام الري وشبكة الاتصالات، وأرصفة مشاة ومواقف السيارات، كما تعمل بلدية منطقة الظفرة على إنجاز المشاريع وفق خطط التنفيذ المعتمدة. ويأتي ذلك في إطار جهود بلدية الظفرة لتنفيذ عدد من المشروعات الكبيرة للتطوير العمراني المتكامل في إمارة أبوظبي، بما يتوافق مع حركة النمو السكاني والاقتصادي ويلبي احتياجات المواطنين، ويسهم في تحسين جودة حياتهم. وتشمل أعمال البنية التحتية للأحواض السكنية في كل من مدينة زايد وليوا وغياثي وبينونة، وتتضمن المشاريع إنشاء طرق داخلية، وأرصفة مشاة ومواقف للسيارات، وأعمال إنارة الطرق، بالإضافة إلى أعمال شبكة الطاقة الكهربائية، وأعمال شبكة مياه الشرب، وأعمال شبكة الصرف الصحي، وشبكة الاتصالات وأعمال تخطيط الطرق والإشارات المرورية.
ويتضمن مشروع البنية التحتية في مدينة غياثي نقل وحماية جميع مرافق البنية التحتية الحالية المتأثرة بالقطاعين الشرقي والجنوبي، وتوفير متطلبات المجتمع المحلي. وتخدم أعمال البنية التحتية بالمشروع عدد 146 قطعة سكنية في الحوضين، وعدد 16 قطعة للخدمات (مساجد، نقل، حدائق، حكومي، تجاري) وإنشاء الطرق الداخلية، بطول 7.81 كيلومتر بالحوض الشرقي، و1.15 كيلومتر بالحوض الجنوبي.

الظفرة
بلدية الظفرة
البنية التحتية
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