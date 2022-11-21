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بلدية أبوظبي تنظم ورشة توعية في حديقة العائلة

التدريب على الإسعافات الأولية ضمن الفعالية (من المصدر)
22 نوفمبر 2022 03:49

أبوظبي (الاتحاد)

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نظمت بلدية مدينة أبوظبي، من خلال مركز بلدية المدينة، ورشة توعوية في حديقة العائلة بعنوان «حدائقنا بين الماضي والحاضر» ضمن مبادرة عاصمتي، استهدفت طلاب المدارس وأفراد المجتمع، وذلك بالتعاون مع دائرة التعليم والمعرفة، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي، وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، وهيئة البيئة في أبوظبي، ومركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير».
وهدفت الورشة إلى تعريف الفئات المستهدفة بالحدائق في الماضي ومراحل تطويرها حتى وصلت إلى ما هي عليه اليوم من خدمات ومرافق عصرية تم تنفيذها وفقاً لأعلى المعايير العالمية، من أجل إسعاد واستمتاع كافة أفراد الأسرة بأوقات متميزة ضمن بيئة صحية نظيفة وآمنة، وكذلك التوعية والتثقيف بأهمية المحافظة على المرافق العامة والحدائق والمنتزهات والمظهر الحضاري الذي تتمتع به.
وتضمنت الورشة العديد من الفقرات، من بينها فقرة على المسرح تم خلالها عرض فيديو تعريفي عن الحدائق في الماضي والحاضر ومراحل التطوير التي شهدتها حتى أصبحت بالشكل الحضاري الذي تتمتع به اليوم، وما تضم من مرافق وخدمات عصرية، وكذلك توعية طلاب المدارس بأهمية الحفاظ على نظافة الحدائق والمتنزهات من المشوهات، واستخدام مرافقها بالشكل الأمثل لتظل بكامل كفاءتها، ولتبقى مكاناً مثالياً لكافة أفراد الأسرة للاستمتاع بأفضل الأوقات.

أبوظبي
بلدية أبوظبي
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