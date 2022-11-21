بلدية دبي ترفع العلم الأخضر في 3 حدائق

دبي (الاتحاد)

رفعت بلدية دبي العلم الأخضر في 3 من حدائق الإمارة، وذلك بمناسبة فوز كل من حدائق النخيل، وبحيرة البرشاء وبحيرة النهدة، بجائزة العلم الأخضر، التي تُمنَح تقديراً للحدائق والمتنزهات حول العالم الملتزمة بتطبيق أفضل المعايير العالمية في مجال تعزيز كفاءة إدارة الحدائق العامة. وجرى ذلك بحضور داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي وعدداً من مسؤوليها.

وقال الهاجري «نحرص في البلدية دائماً على تعزيز المكانة المتفرّدة التي تحتلّها الإمارة عالمياً في مجال إثراء المدينة بالوجهات التي تلبّي احتياجات المواطنين والمقيمين، وتعزّز سعادتهم ورفاهيتهم ورضاهم، حيث تُعد الحدائق العامة من أبرز الوجهات التي تشهد إقبالاً لافتاً ويومياً من مختلف فئات المجتمع وسكان الإمارة، مما يحفزنا دائماً على تعزيز استدامة تطويرها وفق أفضل المعايير العالمية».

وأضاف: «نفخر بهذا الإنجاز العالمي والذي يُضاف إلى سلسلة الإنجازات التي تحققها البلدية باستمرار في مجال إدارة الحدائق في دبي. كما نثمّن كافة الجهود المتميزة التي ساهمت بشكل فعّال في الفوز بالجائزة، ونؤكد على استمرارنا بدعم هذه الجهود الرامية إلى تعزيز ريادة الإمارة لتكون المدينة الأفضل للعيش في العالم».