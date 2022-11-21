28 % انخفاضاً في الحوادث المرورية خلال 5 سنوات

هالة الخياط (أبوظبي)

سجلت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية انخفاضا في الحوادث المرورية بنسبة 28% خلال السنوات من 2016- 2021، و50% انخفاضا في الوفيات الناجمة عن الحوادث المرورية.

وكشفت اللجنة المشتركة للسلامة المرورية في إحصائيات أعلنتها أمس ضمن ورش عمل السلامة المرورية التي نظمها مركز النقل المتكامل أمس بالتزامن مع اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الطرق، عن انخفاض في إصابات الحوادث بنسبة 32%، وانخفاض في وفيات حوادث المشاة بنسبة 59%. وأشارت اللجنة، التي تضم في عضويتها كلا من مركز النقل المتكامل، دائرة البلديات والنقل، شرطة أبوظبي ودائرة الصحة، إلى أن الحوادث المرورية هي من أعلى مسببات الوفاة في إمارة أبوظبي، وأول سبب رئيسي لوفاة الأطفال من سن 0- 17 عاما، وثالث سبب رئيس للوفاة.

فيما الأسباب الأكثر شيوعا لحوادث الإصابات المميتة والخطيرة هي المشكلات السلوكية مثل التشتت أثناء القيادة بنسبة 29%، السرعة بنسبة 11%، قطع الإشارات الحمراء بنسبة 7%، القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات بنسبة 6%، عدم ترك مسافة أمان بنسبة 6%.

و أشارت اللجنة إلى أن السائقين المتسببين في الحوادث من هم أصغر من 30 عاما تسببوا بنسبة 63% من الحوادث المرورية، ومن عمر 31- 40 تسببوا ب 26%، والفئة من عمر 41-50 تسببوا بنسبة 10% من الحوادث المرورية، ومن عمر 51-60 تسببوا بنسبة 1% من الحوادث المرورية.

وأوضحت المهندسة سمية سعيد النيادي رئيس قسم السلامة المرورية في مركز النقل المتكامل في تصريحات ل «الاتحاد» أن مجموعة ورش العمل التي نظمها المركز تحت مظلة اللجنة المشتركة للسلامة المرورية تأتي لتسليط الضوء على المشاريع الهندسية لخدمة السلامة المرورية وبالتزامن مع اليوم العالمي لضحايا الطرق، والتذكير بالخسائر الاقتصادية والاجتماعية التي لها الأثر في الإصابات والوفيات والتعريف بالإسعافات وطرق الاستجابة خلال الحوادث المرورية وكيفية تخفيض النقاط المرورية.