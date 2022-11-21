الإمارات تبرز جهودها في تعزيز السلامة المرورية

أبوظبي (وام)

تشارك الإمارات في اليوم العالمي لإحياء ذكرى ضحايا الحوادث المرورية، الذي تنظمه منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة بهدف تذكير دول العالم بالمآسي التي تخلفها الحوادث المرورية.

وتحرص وزارة الداخلية على تعزيز الجهود الرامية لضمان سلامة وأمن الطرق والتأكيد عليها بفضل التوجيهات الحكومية والسياسات المرورية المتبعة مع تضافر جهود كافة الجهات المعنية في سبيل تحقيق رؤية الإمارات ومستهدفاتها في أن تكون المكان الأكثر أمناً في العالم.

وتزامناً مع هذا الحدث، أكد العميد المهندس حسين الحارثي رئيس المجلس المروري الاتحادي، أن الإمارات بفضل رؤية قيادتها وتوجيهاتها الرشيدة تسجل إنجازات متتالية في تعزيز أمن الطرق والسلامة المرورية، وذلك وفق سياسات مرورية متزنة تتبع الخطط العملية، وتتبنى أفضل الوسائل التقنية وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي.

وقال «يعد هذا اليوم العالمي مناسبة مهمة للتضامن مع مصابي الحوادث المرورية، وفرصة لتسليط مزيدٍ من الضوء على خطورة الحوادث المرورية، وإلى أي مدى تصل أهمية تكثيف جهود الوقاية ووضع الخطط العاجلة من أجل وضع حدٍ لهذه المآسي على الطرق» مشيراً إلى أن هذا اليوم هو فرصة للتفكير في قضية السلامة المرورية، والتركيز على ما ينجم عنها من خسائر نتيجة الوفيات والإصابات، وتأثيرها في أسر الضحايا والمجتمع كله.

وأوضح أن حوادث المرور يمكن تفاديها باتخاذ تدابير فعالة، كما يمكن الاستفادة من التجارب الناجحة لبعض الدول التي تمكنت من خفض عدد الحوادث فيها بشكل كبير. وأكد أن وزارة الداخلية والقيادات العامة للشرطة بالدولة تنتهج وسائل وتقنيات تسهم في تعزيز السلامة المرورية والحماية والوقاية، وتتصدر الدولة مؤشرات التنافسية الدولية في هذه المجالات.