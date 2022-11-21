نظمه الهلال الأحمر الإماراتي.. 313 مشاركاً في «بر الأمان 2» برأس الخيمة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة)

انطلقت أمس فعاليات المخيم التدريبي الخامس «بر الأمان 2» لفريق الاستجابة للطوارئ والأزمات التابع إلى هيئة الهلال الأحمر الإماراتي في مقر المركز الثقافي برأس الخيمة.

ويأتي هذا التمرين في إطار استعداد الهيئة إلى رفع جاهزية كافة الفرق المعنية بمهام إدارة والتعامل مع الأزمات والطوارئ لبناء الفرق المؤهلة التي تحقق الاستجابة الفاعلة في الوقت المطلوب وفق المعايير الدولية المعتمدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون والتنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين في مختلف الظروف والحالات الطارئة. وقال راشد مبارك المنصوري نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في الهيئة: يهدف المخيم التدريبي الخامس «بر الأمان 2» إلى رفع كفاءة وجاهزية متطوعي الهيئة من فريق الاستجابة للطوارئ والأزمات على تلبية نداء الهيئة في الحالات التي تستدعي التدخل السريع في مجالات العمل الإنساني منها الفيضانات والجائحة والإغاثة الخارجية وتوزيعات المعونات وحالات الإيواء، وغيرها من الأمور الطارئة على حسب حاجة الهيئة بهدف تقديم الدعم والعون والمساندة.

وأضاف: جاء المخيم لاخبار مدى الاستعداد التام لكافة الفرق المشاركة لتلبية النداء من المتطوعين البالغ عددهم إلى 167 متطوعاً، الذين تستند إليهم الهيئة في الحالات والمهام الإنسانية، ويضم 146 طالباً من مختلف المراحل التعليمية، حيث يتم تنفيذ المخيم بشكل سنوي بالتعاون مع الجهات والشركاء الاستراتيجيين للهيئة حسب منطقة التنفيذ. وذكر أن المخيم المقام فعالياته في المركز الثقافي برأس الخيمة خلال الفترة من 21 لغاية 24 نوفمبر الجاري يأتي بالتعاون مع 10 شركاء في 10 جهات منها هيئة الطوارئ والأزمات رأس الخيمة، ووزارة الداخلية ودائرة بلدية رأس الخيمة والخدمات العامة ووزارة التربية التعليم ووزارة الثقافة وتنمية المجتمع.

اليوم الثاني

قال راشد المنصوري إن اليوم الثاني للمخيم يتضمن التجمع في الساحة الخارجية للمخيم وانطلاق الورش التدريبية منها القانون الدولي الإنساني وبروتوكول التعامل مع أصحاب الهمم والصحة النفسية للمتطوع من ثم استراحة الغداء واستكمال الورش، واليوم الثالث يتضمن كذلك مواصلة الورش التدريبية منها برنامج تأهيل المتطوعين والاستعداد للإستجابة للطوارئ، واليوم الرابع والأخير انطلاق التمرين الوهمي الميداني «بر الأمان 2». وأكد أن البرنامج يأتي ضمن الخطة الاستراتيجية لرفع جاهزية الفريق بما يتماشى مع توجهات القيادة الرشيدة ومجريات الاحداث، لإكساب المشاركين المهارات والخبرات العملية والنظرية الكافية والمطلوبة لتنفيذ المهام وواجباتهم الإنسانية في مختلف الحالات الإغاثية على أكمل وجه.