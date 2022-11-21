شرطة أبوظبي تنظم معرضاً لمنتجات أصحاب الهمم

أبوظبي (الاتحاد)

نظمت شرطة أبوظبي معرضاً لمنتجات أصحاب الهمم وتشجيع ودعم مشاريعهم ومنتجاتهم، والتعريف بإبداعاتهم وإنجازاتهم ضمن مشاركتها في فعاليات اليوم المفتوح لأطفال مركز النور لتأهيل أصحاب الهمم، والتي أقيمت في برجيل الطبية بمدينة محمد بن زايد، بهدف دمجهم في الحياة اليومية وإسعادهم. وأكد العميد مبارك سيف السبوسي مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي، حرص شرطة أبوظبي على تعزيز التعاون مع الشركاء من مختلف الجهات الحكومية والخاصة، ودعم المبادرات الإنسانية الهادفة التي تعزز دمج وتمكين أصحاب الهمم في مختلف المجالات ورفع جودة حياتهم، وتحقيق التطلعات في الاهتمام بأصحاب الهمم وتشكيل نواة لمجتمع متسامح وحاضن لجميع الفئات. وشهد المعرض إقبالاً كبيراً من الموظفين والمراجعين الذين حرصوا على المشاركة وشراء المنتجات المعروضة، والتي تدعم جهود تأهيل واستثمار طاقات وإمكانات أصحاب الهمم، وتعزز نشر الوعي الاجتماعي بهدف رفع مستوى كفاءتهم المهنية، وتضمنت المشاركة تثقيف الأطفال مرورياً من خلال دورية الأطفال.