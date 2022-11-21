تكريم شاب أحبط سرقة 2.7 مليون درهم

دبي ( الاتحاد)

تأكيداً على حرص القيادة العامة لشرطة دبي وتقديرها لمختلف الأعمال والأدوار التي يقوم بها الشركاء وأفراد المجتمع خصوصاً في المجال الأمني، كرم اللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد العام لشؤون البحث الجنائي في شرطة دبي، الشاب الهندي، يشور كارو شافندا جيلا، في مقر عمله، وذلك لحسن تصرفه ومساهمته الفاعلة في إفشال سرقة حقيبة أموال تحتوي على 2 مليون و757 ألفاً و158 درهماً بعد أن تمكن من اعتراض طريق السارق والدخول في مشاجرة معه، ومنعه من استكمال الجريمة إلى حضرت الشرطة وألقت القبض عليه.

وجاء التكريم بحضور اللواء الدكتور عادل السويدي مدير مركز شرطة جبل علي مدير مجلس مديري مراكز الشرطة، واللواء الدكتور طارق تهلك مدير مركز شرطة نايف، والعميد عبد الله خادم سرور مدير مركز شرطة بردبي، ومديري مراكز الشرطة والضباط.

وأثنى المنصوري على جهود الشاب وشجاعته في اعتراض طريق السارق ومنعه من الاستيلاء على حقيبة الأموال، مبيناً أن ما قام به من تصرف ينم عن المسؤولية المجتمعية العالية التي يتمتع بها، وسرعة البديهة في التعامل مع الموقف الطارئة، ما ساهم في إعادة حقيبة المال لأصحابها فوراً.

من جانبه، أكد اللواء طارق تهلك، أن تفاصيل الواقعة تعود إلى أن رجلين من الجنسية الآسيوية كانا يحملان في منطقة نايف حقيبتين تحتويان على مبالغ نقدية قدرها 4 ملايين و250 ألف درهم من عملات نقدية مختلفة، مشيراً السارق الرئيسي وبصحبته آخرين اعترضوا الآسيويين، وسرقوا إحدى الحقيبتين التي كانت تحتوي على 2 مليون و757 ألفاً و158 درهماً.