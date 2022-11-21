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رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس إندونيسيا بضحايا الزلزال

رئيس الدولة ونائبه يعزيان رئيس إندونيسيا بضحايا الزلزال
21 نوفمبر 2022 22:27

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية إلى فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، في ضحايا الزلزال الذي ضرب جزيرة جاوا، وأسفر عن وقوع عدد من الوفيات، متمنياً سموه الشفاء العاجل للمصابين.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" برقية تعزية مماثلة إلى فخامة جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا.

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المصدر: وام
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محمد بن زايد آل نهيان
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