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منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان

منصور بن زايد يلتقي رئيس تركمانستان
21 نوفمبر 2022 20:58

التقى سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، فخامة سردار بردي محمدوف رئيس جمهورية تركمانستان الصديقة، اليوم، في مقر إقامته بقصر الإمارات في أبوظبي، بحضور سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.

ورحب سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان برئيس جمهورية تركمانستان والوفد المرافق له، مؤكداً سعي القيادة الرشيدة لدولة الإمارات لتعزيز التعاون بين البلدين، ومتمنياً لتركمانستان قيادةً وشعباً المزيد من التطور والازدهار.

وبحث سموه وفخامة الضيف خلال اللقاء، سبُل تطوير العلاقات المتميّزة بين دولة الإمارات وجمهورية تركمانستان، لما فيه مصلحة الشعبيْن الصديقين، بالإضافة إلى عددٍ من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك.

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المصدر: وام
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الإمارات
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