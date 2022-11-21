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الإمارات

محمد بن راشد يلتقي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل

محمد بن راشد يلتقي أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل
21 نوفمبر 2022 20:46

التقى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل، على هامش افتتاح سموه لدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي السابع عشر للمجلس الوطني الاتحادي في مقر المجلس بأبوظبي.
وحرص سموه على تجاذب أطراف الحديث مع الأطفال المشاركين في الجلسة الثالثة للبرلمان الإماراتي للطفل، والمخصصة لمناقشة موضوع الصحة النفسية للأطفال، مشجعاً سموه إياهم على الاستفادة من هذه التجربة في اكتساب مهارات الحوار البنّاء وتعلُّم كيفية النقاش على أساس من احترام الرأي الآخر ومحاولة الإقناع باستخدام الحُجة وبناء شخصيتهم القوية التي تمكنهم من خوض نقاشات هدفها تحقيق مصلحتهم لينشأوا كأفراد نافعين لأنفسهم ومجتمعهم، داعياً سموه إياهم للاهتمام بالتحصيل العلمي الذي يمثل الأساس في بناء شخصية الإنسان وأهم مقومات نجاحه وتميزه.
وقد التقطت لسموه الصور التذكارية مع أبنائه من أعضاء البرلمان الإماراتي للطفل الذين أبدوا سعادة غامرة بلقاء صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، واعتزازهم بما قدمه لهم من نصائح غالية.

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