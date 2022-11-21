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الإمارات

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف أحمد سلطان الظاهري

رئيس الدولة يحضر حفل زفاف أحمد سلطان الظاهري
21 نوفمبر 2022 19:38

حضر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" حفل الاستقبال - الذي أقامه اليوم في فندق قصر الإمارات - سلطان سرور الظاهري بمناسبة زفاف أخيه أحمد إلى كريمة الشيخ سيف بن محمد بن بطي آل حامد.

كما حضر الحفل.. صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة والفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش.

وهنأ صاحب السمو رئيس الدولة العريسين وذويهما، متمنياً لهما حياة أسرية سعيدة وهانئة.

من جانبهم أعرب ذوو العريسين عن بالغ سعادتهم بهذه المناسبة وشكرهم وتقديرهم لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لمشاركته أفراحهم ومناسباتهم التي زادتها سعادة، معربين عن بالغ اعتزازهم بنهج التواصل والترابط الأصيل الذي يجمع قيادة الدولة مع أبناء الوطن. 

وتخلل حفل الاستقبال - الذي حضره جمع من المدعوين وأقارب العريسين - عروض من الفنون الشعبية الإماراتية واللوحات التراثية والأهازيج.

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