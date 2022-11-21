الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

رئيس الدولة: ندعم ونساند قطر في استضافة بطولة كأس العالم

محمد بن زايد يهنئ هاتفياً تميم بن حمد بمناسبة افتتاح البطولة
21 نوفمبر 2022 18:41

 أجرى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" اليوم اتصالاً هاتفياً مع أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة.. هنأه خلاله والشعب القطري الشقيق بافتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.

وأعرب سموه عن تمنياته بالتوفيق والنجاح في استضافة هذه البطولة العالمية التي تعد إقامتها في المنطقة إنجازا كبيراً لدولة قطر والعالم العربي، مؤكداً دعم دولة الإمارات لقطر ومساندة جهودها في استضافة بطولة كأس العالم.

من جانبه عبر صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني عن شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان على تهنئته متمنياً لسموه موفور الصحة والعافية ولدولة الإمارات مزيداً من التقدم والرخاء.

 

أخبار ذات صلة
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
مريم المهيري: حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة
كأس العالم 2022
تابع التغطية كاملة
المصدر: وام
تميم بن حمد
الإمارات
أمير قطر
محمد بن زايد آل نهيان
كأس العالم
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
الإمارات
محمد بن راشد: استضافة الإمارات "COP28" ستكون الحدث الأبرز للدولة في 2023
اليوم 20:53
مريم المهيري
مريم المهيري: حكومة الإمارات تعمل على تحسين دخل المزارع الإماراتية المستدامة
اليوم 20:50
منصور بن زايد يشهد جلسة حكومية بشأن تعزيز الصناعات الوطنية
الإمارات
منصور بن زايد يشهد جلسة حكومية بشأن تعزيز الصناعات الوطنية
اليوم 20:43
شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي بفوز «الأخضر»
عربي ودولي
شاهد كيف احتفل ولي العهد السعودي بفوز «الأخضر»
اليوم 20:33
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©