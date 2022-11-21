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الإمارات

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كازاخستان بفوزه بولاية ثانية

رئيس الدولة ونائبه يهنئان رئيس كازاخستان بفوزه بولاية ثانية
21 نوفمبر 2022 15:21

بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» برقية تهنئة إلى فخامة قاسم جومارت توكاييف رئيس جمهورية كازاخستان، بمناسبة إعادة انتخابه لولاية ثانية رئيساً لجمهورية كازاخستان.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» برقية تهنئة مماثلة إلى فخامة الرئيس قاسم جومارت توكاييف.

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المصدر: وام
محمد بن راشد آل مكتوم
كازخستان
الإمارات
محمد بن زايد آل نهيان
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