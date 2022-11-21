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أمام منصور بن زايد.. 8 قضاة وأعضاء نيابة عامة في أبوظبي يؤدون اليمين القانونية

أمام منصور بن زايد.. 8 قضاة وأعضاء نيابة عامة في أبوظبي يؤدون اليمين القانونية
21 نوفمبر 2022 15:17

أدى ثمانية قضاة وأعضاء نيابة عامة جدد، اليمين القانونية، أمام سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، إيذاناً ببدء مهام عملهم كأعضاء في السلطة القضائية في إمارة أبوظبي، وذلك خلال مراسم أقيمت، اليوم، في قصر الوطن. وعبّر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، عن فخره واعتزازه بانضمام دفعة جديدة من الكوادر المواطنة إلى أعضاء السلطة القضائية، ليؤدّوا مهامهم ومسؤولياتهم بكفاءة وفعالية في تحقيق العدالة وحفظ الحقوق، في ظل منظومة قضائية رائدة ومتطورة تدعم توجهات حكومة أبوظبي، وتسهم بشكل فاعل في تعزيز مكانتها التنافسية على المستوى العالمي. وأكد سموه، دعم القيادة الحكيمة لدولة الإمارات برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، للمبادرات التطويرية الهادفة إلى توفير خدمات تضاهي أفضل الخدمات العالمية المقدمة في القطاع العدلي والقضائي، اعتماداً على الكوادر الوطنية المؤهلة والمدربة، مع الاستفادة من التقنيات الحديثة والوسائل الذكية والمبتكرة. ووجّه سموه، أعضاء السلطة القضائية الجدد، إلى العمل بجد وتفان من أجل رفعة الوطن واستدامة الريادة والتميز في مختلف القطاعات، مع التمسك بمبدأ سيادة القانون والعدالة الناجزة، مستفيدين من البنية الرقمية في دائرة القضاء، ودورها في تسهيل إنجاز الأعمال، بما ينعكس بدوره على كفاءة النظام القضائي في إمارة أبوظبي. حضر مراسم أداء اليمين القانونية، سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، وسعادة المستشار علي محمد البلوشي، النائب العام لإمارة أبوظبي، والمستشار علي الشاعر الظاهري، مدير إدارة التفتيش القضائي.

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