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"لجنة معالجة ديون الشارقة" تعتمد 76 مليون درهم لسداد مديونية 134 حالة

حاكم الشارقة
21 نوفمبر 2022 14:44

تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الرامية إلى توفير الحياة المستقرة والعيش الكريم لأبنائه المواطنين.. اعتمدت لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة مبلغ 76 مليونا و755 ألف درهم، لسداد مديونية 134 حالة من الحالات المعروضة عليها.

وأكد راشد أحمد بن الشيخ رئيس الديوان الأميري، رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن اللجنة اعتمدت ضمن الدفعة 23 مبلغ 76 مليونا و755 ألف درهم، لسداد مديونية 134 حالة من فئة المحكومين على ذمة قضايا مالية، وفئة المتوفين المعسرين.

وأوضح رئيس لجنة معالجة ديون مواطني إمارة الشارقة، أن إجمالي المبالغ التي تمت معالجتها منذ الدفعة الأولى حتى الدفعة الثالثة والعشرين، بلغ 978 مليونا و254 ألفا و153 درهما، وبلغ مجموع المستفيدين 1961 مستفيداً.

 

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المصدر: وام
لجنة ديون مواطني الشارقة
الشارقة
إمارة الشارقة
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