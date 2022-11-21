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الإمارات

نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع لـ "المجلس الوطني الاتحادي"

نيابة عن رئيس الدولة.. محمد بن راشد يفتتح أعمال دور الانعقاد العادي الرابع لـ "المجلس الوطني الاتحادي"
21 نوفمبر 2022 14:00

افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر: " افتتحنا اليوم نيابة عن أخي رئيس الدولة دور الانعقاد الجديد للمجلس الوطني الاتحادي. المجلس يمثل ويرسخ نهج الشورى في الإمارات الذي توافقت عليه إرادة المؤسسين. تمنياتنا لأعضاء المجلس بالتوفيق في أداء مهامهم وتعزيز التوافق والتشاور والتعاون بين كافة سلطات الدولة".

 

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