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شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من الوقوع في حيل المتسولين

شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من الوقوع في حيل المتسولين
21 نوفمبر 2022 11:49

حذرت شرطة أبوظبي الجمهور من التعاطف مع المتسولين واعطائهم الأموال وعدم تصديق أساليبهم التي يهدفون من خلالها إلى استعطاف الناس للحصول على المنافع المادية والعينية بقصص وحيل مفبركة يستجدون بها الجمهور أمام أبواب المساجد أو في الأسواق والطرقات.
 
وشددت شرطة أبوظبي على ضرورة عدم الاستجابة لأساليب المتسولين الاحتيالية المضللة، ومآربهم غير المشروعة التي يجنون من ورائها ثروات طائلة، ودعت المحسنين إلى صرف الأموال في الجمعيات الخيرية الرسمية المعتمدة لدى الدولة، والتي توصل  المساعدات لمستحقيها، بما يعزز الجهود الوقائية، ويرسخ الأمن والاستقرار، على نحو يجسد الشراكة المجتمعية.
 
وأكدت استمرار جهودها في التصدي لآفة التسول، التي تسيء للوجه الحضاري للمجتمع، باعتبارها من صور النصب والاحتيال المبطّن باتباع أساليب احتيالية مضللة.
 
ودعت شرطة أبوظبي الجمهور إلى الإبلاغ عن حالات التسول عبر مركز القيادة والتحكم 999.

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المصدر: الاتحاد - أبوظبي
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