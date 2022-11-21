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احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد تنطلق 24 نوفمبر وتختتم 3 ديسمبر

احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد تنطلق 24 نوفمبر وتختتم 3 ديسمبر
21 نوفمبر 2022 11:58

أكد خالد بن جاسم المدفع رئيس لجنة إمارة الشارقة لاحتفالات اليوم الوطني ال 51 أن الإمارة تستعد سنويا للاحتفال بعيد الاتحاد وهي لا تقتصر على أبناء الدولة بل تشمل شريحة كبيرة من المقيمين على أرض الدولة والزوار ما يؤكد الروح الإيجابية السائدة بين مختلف شرائح المجتمع.. موجها التهنئة بهذه المناسبة الوطنية إلى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله» صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وإلى إخوانهم أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات وشعب الإمارات والمقيمين. وقال سعادته في تصريح لوكالة أنباء الإمارات/ وام/ إن الفعاليات التي تنظمها لجنة احتفالات إمارة الشارقة تشهد سنويا تطويرا مستمرا من خلال جهود الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة وهي تقام في كافة مدن الشارقة وتقدم الكثير من المعلومات عن هوية وتاريخ الإمارات وثقافتها وفلكلورها.. لافتا إلى أن الاحتفالات ستنطلق في 24 من نوفمبر الجاري وتستمر حتى 3 من ديسمبر المقبل وتتوزع على مسرح المجاز ومدرّج خورفكان بالأمسيات الموسيقية ومنتزه الشارقة الوطني وحديقة مليحة العامة وجزيرة الحصن والخروس في دبا الحصن وسوق شرق ووادي الحلو ومناطق مختلفة من كلباء والحدائق والأحياء السكينة في البطائح ومناطق مختلفة من المدام وفي حصن الذيد وقرية التراث في الحمرية. وأشار إلى أن انطلاقة الاحتفالات ستبدأ من مدينة مليحة مرورا بالمدن الوسطى والشرقية والحمرية لتختتم في حديقة المنتزه الوطني بمدينة الشارقة حيث تحرص اللجنة على إقامة الفعاليات في المدن بشكل متسلسل حتى يتسنى الجمهور حضورها جميعا وهي تتنوع من مدينة لأخرى.. لافتا إلى أن أولى الحفلات الغنائية ستقام يوم 26 نوفمبر في مسرح المجاز بمشاركة الفنانتين لطيفة وبلقيس.. فيما تقام الحفلة الثانية في 3 ديسمبر المقبل في مدرج خورفكان بمشاركة الفنان الإماراتي عيضة المنهالي والفنانة ديانا حداد وسيتم تحديد رسوم رمزية لدخول هذه الحفلات يعود ريعها لمؤسسة القلب الكبير بالشارقة. وأوضح أن نادي الشارقة للرياضات البحرية سيشارك في الاحتفالات الوطنية من خلال تنظيم مسيرات بحرية في مختلف المدن الساحلية بإمارة الشارقة إلى جانب معرض الأسر المنتجة والمشاركات اللافتة لدوائر حكومة الشارقة في حديقة المنتزه الوطني وكذلك إطلاق العديد من المسابقات للجمهور الكريم. ودعا المدفع كافة المواطنين والمقيمين لزيارة موقع اللجنة الإلكتروني ومواقع التواصل الاجتماعي للتعرف على مواعيد وأماكن الفعاليات للمشاركة الإيجابية في أجواء يسودها الفرح والمرح.

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