«تريندز للبحوث والاستشارات» ينظم ندوة عن السلام والاستقرار في القرن الأفريقي

في إطار جهوده المتواصلة في تحليل المستجدات على الساحة الدولية والإقليمية، يخصص مركز تريندز للبحوث والاستشارات ندوة يوم الثلاثاء 22 نوفمبر 2022 عن «جهود ومبادرات السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي: تقييم الأدوار والمصالح».

تنعقد الندوة في فندق «فيرمونت باب البحر» في العاصمة أبوظبي.

فهم أفضل لـ«القرن الأفريقي»

تعاني منطقة القرن الأفريقي توترات وصراعات تشتد حيناً وتهدأ حيناً آخر، دون أن يلوح في الأفق حل نهائي. تهدف هذه الندوة إلى تسليط الضوء على تداعيات عدم الاستقرار في هذه المنطقة الاستراتيجية الحيوية، وكيفية تأثير ذلك على أدوار الأطراف الخارجية (الدول والمنظمات الإقليمية والدولية) في الجهود والمبادرات الهادفة إلى ضمان السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، في محاولة للوصول إلى فهم أفضل لمصالح هذه الأطراف في المنطقة.

جذور الصراع

وتتطرق الندوة إلى تاريخ العنف وعدم الاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، وخريطة الصراعات والأزمات الحالية، والعوامل والأسباب الكامنة وراء عدم الاستقرار (عدم الاستقرار الأمني والسياسي والاقتصادي). كما تتطرق إلى دوافع تحقيق الاستقرار في هذه المنطقة المهمة للأمن الإقليمي والعالمي.

المبادرون الدوليون والإقليميون

ترصد الندوة الجهود المبذولة لإحلال السلام والاستقرار في منطقة القرن الأفريقي، بما في ذلك الجهود والمبادرات الأفريقية (الاتحاد الأفريقي، الهيئة الحكومية للتنمية في شرقيْ أفريقيا، كينيا بلدان أفريقية أخرى)، والجهود والمبادرات الدولية (الأمم المتحدة، الولايات المتحدة الأميركية، الاتحاد الأوروبي، الصين، بلدان أوروبية أخرى)، والجهود والمبادرات الإقليمية (مجلس التعاون الخليجي، تركيا، جهات أخرى). وتتناول الجلسة أيضاً بصفة خاصة الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة. وعلاوة على ذلك، تستكشف الجلسة مدى فعالية هذه الجهود والمبادرات، والعوامل الكامنة وراء نجاحها أو فشلها، ومصالح ودوافع الأطراف الثالثة للتدخل في المنطقة.

إجراءات وقائية

تحلل الندوة أبعاد قضية القرصنة، وتعتبر القرصنة قبالة سواحل القرن الأفريقي مشكلة حقيقية لم يتمكن المجتمع الدولي من معالجتها بشكل حاسم حتى الآن. ولكن بعض الدول تتخذ إجراءات وقائية لحماية مصالحها في هذه المياه المحفوفة بالمخاطر. ستناقش هذه الجلسة مخاطر القرصنة على الأمن البحري في القرن الأفريقي، وسبل التعامل معها، ودور الأطراف الخارجية في هذا الصدد.

يهدف تريندز للبحوث والاستشارات إلى تحليل الفرص والتحديات على مختلف الأصعدة الجيوسياسية والاقتصادية والمعرفية، وما تحمله من تساؤلات ممكنة، مع محاولة إيجاد إجابات علمية وموضوعية لها بما يعزز من الفهم المتكامل لأبعاد القضايا المطروحة كافة، ويُسهم في التأثير الإيجابي على اتجاهاتها، مع مراعاة نواحي التحليل والنقد والاستشراف الملتزمة بالضوابط الصارمة للبحث العلمي الجاد والرصين.

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