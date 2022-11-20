نهيان بن مبارك يشهد المسابقات النهائية لـ «مبرمج الخمسين»

أبوظبي (الاتحاد)

شهد معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان، وزير التسامح والتعايش، رئيس مجلس إدارة صندوق الوطن، أمس، المسابقات النهائية لمبادرة صندوق الوطن «مبرمج الخمسين»، والتي أطلق الصندوق دورتها الأولى في وقت مبكر من هذا العام، لتشمل طلاب المدارس الحكومية والخاصة بإمارات الدولة كافة، بهدف تمكين أبناء الدولة من طلبة المدارس من إطلاق قدراتهم في مجالات التقنية الحديثة في البرمجة والروبوت.

وعبر معاليه عن سعادته الغامرة بوجود أكثر من 1000 من طلاب المدارس والمدرسين وأولياء الأمور في المراحل النهائية من «مبرمج الخمسين» ليتنافسوا بشرف، لإثبات قدراتهم المعرفية فيما يتعلق بالبرمجة والروبوتات، مؤكداً أن تنظيم هذه المسابقة بين جميع الفرق المتأهلة التي تصل إلى 500 فريق بمكان واحد، تجعل من «مبرمج الخمسين» أكبر مسابقة حضورية للروبوتات، متمنياً التوفيق للجميع، وأن تكون هذه المبادرة بداية لانطلاق الأجيال الجديدة نحو عالم التكنولوجيا، ليكون لدينا أفضل المبرمجين والمخترعين على مستوى العالم في المستقبل القريب، بإذن الله، وبدعم ورعاية قيادتنا الرشيدة. وأكد معاليه أن صندوق الوطن مستمر في دعم أبنائنا وبناتنا من طلاب المدارس والجامعات في مجالات الإبداع والابتكار، إلى جانب دوره في تمكين شباب الوطن من القطاع الخاص، وإسهاماته من أجل تعزيز هويتنا الوطنية.

ومن جهة أخرى، أكد ياسر القرقاوي، مدير عام صندوق الوطن، أن مبادرة صندوق الوطن «مبرمج الخمسين» اشتملت على مراحل رئيسية عدة، بدأت بتأسيس أندية برمجة في المدارس الحكومية والخاصة المشاركة بالمبادرة، والتحق بهذه الأندية أكثر من 7 آلاف طالب.