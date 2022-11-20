اختتام المؤتمر الإقليمي للرقابة على تجارة السلع ذات «الاستخدام المزدوج»

دبي (وام)

اختتم المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار.. أعمال المؤتمر الإقليمي حول الرقابة على تجارة السلع ذات الاستخدام المزدوج والذي تم الاعداد له بالشراكة والتنسيق مع وزارة الدفاع والاتحاد الأوروبي والمكتب الاتحادي الألماني للاقتصاد والرقابة على الصادرات BAFA، وبرنامج الاتحاد الأوروبي للرقابة على صادرات السلع ذات الاستخدام المزدوج P2P.

جرى خلال جلسات المؤتمر بحث سبل بناء القدرات وأفضل الممارسات بمجال تبادل المعلومات والخبرات، وشهد مشاركة وحضور نخبة من المسؤولين والخبراء من الدول الشقيقة والصديقة وعدد من مؤسسات الدولة.

الاتفاقيات الدولية

وقال طلال الطنيجي مدير المكتب التنفيذي للرقابة وحظر الانتشار في كلمته التي أفتتح بها أعمال المؤتمر إن التشريعات والشراكات على المستوى الوطني والاقليمي والدولي وتبني أفضل الممارسات والالتزام بمتطلبات الاتفاقيات الدولية ُيعد أحد أهم الركائز الرئيسية لتحقيق الامتثال في الرقابة على الصادرات والمساهمة في التطور والتنمية الشاملة وتعزيز مدخلات الاقتصاد. وأضاف: «نتطلع في هذا المؤتمر إلى تعزيز التعاون المستقبلي من خلال الاتفاق على برامج مشتركة في بناء القدرات وتبادل الخبرات - لما لذلك من أهمية في دعم التبادل التجاري الدولي ومكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل وتمويلها، ومكافحة التطرف والإرهاب، وتنفيذ أفضل الممارسات والضوابط التي تسعى جميع الدول لإنفاذها، والتي يطالب بإنشائها والمحافظة عليها مجلس الأمن في قراره رقم 1540 لعام 2004، والاتفاقيات الدولية الأخرى منها منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ أحكام اتفاقية الأسلحة الكيميائية OPCW. وأوضح أن» للشراكة الاستراتيجية بين الجهات الرقابية الوطنية في دولة الإمارات دورا في تحقيق الامتثال وانسيابية الأعمال، وذلك من خلال التعاون والتنسيق المستمر فيما بينها في بناء القدرات وتوعية القطاع الخاص وتبادل المعلومات والخبرات والشراكة في بناء أنظمة ذكية «وأرجع ما تم تحقيقه من إنجازات إلى الرؤية الواضحة ودعم القيادة الرشيدة لمنظومة الرقابة على الصادرات في مؤسسات حكومة الإمارات». التحديات الأمنية والإرهابية

وقال العميد يعقوب الحمادي مدير مديرية التراخيص وأمن الصناعات الدفاعية في وزارة الدفاع خلال كلمته في افتتاح أعمال المؤتمر«إن العالم يشهد اليوم أحداثاً مهمة تتطلب تحليلاً شاملاً لمواجهة التحديات الأمنية والإرهابية وأؤكد لكم أن وزارة الدفاع ملتزمة بمواكبة متطلبات حماية الصناعات الدفاعية بهدف الاستمرار في الحفاظ على بيئة آمنة لجذب المواهب والكفاءات الأساسية والابتكار في مجال الصناعات الدفاعية ضمن لوائح متطورة تم تصميمها بأعلى المعايير العالمية».