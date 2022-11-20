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محمد الشرقي يشهد تخريج «دفعة خليفة» من جامعة الفجيرة

محمد الشرقي يتوسط الخريجين في صورة جماعية بحضور سعيد الرقباني (وام)
21 نوفمبر 2022 01:58

الفجيرة (وام)

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شهد سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، تخريج «دفعة خليفة» 2022 من جامعة الفجيرة، الذي أُقيم تحت رعاية سموه في مركز وزارة الثقافة والشباب بالفجيرة. وأكّد سمو ولي عهد الفجيرة، أهمية دور المؤسسات التعليمية في بناء العقول وصقل المهارات، بما يسهم في تخريج أفراد متمكنين وفاعلين في خدمة الوطن والنهوض بركائزه، مشيراً إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة لتطوير التعليم الجامعي في الإمارة، ومتابعة متطلباته لمواكبة المتغيرات العالمية في قطاع سوق العمل، بما يعزز مكانة الدولة في مجال التعليم العالي في تقارير التنافسية العالمية.
وهنّأ سموه، الخريجين والخريجات وذويهم، على اجتيازهم هذه الرحلة الأكاديمية، داعياً إياهم إلى ضرورة متابعة التسلح بالمعارف الضرورية، والاطلاع المنفتح على العلوم والثقافات الأخرى، ليكونوا نماذج مشرفة لبلادهم، ويسهموا بشكلٍ فاعلٍ في مسيرة الدولة نحو المستقبل.

محمد الشرقي
جامعة الفجيرة
وزارة الثقافة والشباب
الفجيرة
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