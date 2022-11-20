اختتام «الحرف والصناعات التقليدية» بسوق القطارة بالعين

العين (وام)

شهد معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان ختام فعاليات مهرجان «الحرف والصناعات التقليدية» بنسخته الثامنة الذي تنظمه دائرة السياحة والثقافة في أبوظبي في سوق القطارة، تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين، بحضور عدد من الشخصيات وكبار المسؤولين.

وتقدم معالي الشيخ الدكتور سعيد بن طحنون آل نهيان، بأسمى آيات الشكر والعرفان إلى سمو الشيخ طحنون بن محمد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على رعاية سموه للمهرجان، ودعم سموه المستمر للمهرجان لتجسيد الموروث الثقافي الإماراتي الأصيل. وقال معاليه، إن المهرجان استقطب العديد من الأسر المنتجة التي عرضت منتجاتها المتنوعة خلال أيام المهرجان، وأتاحت فرصة التسوق للزوار، مشيداً بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان بشهادة زواره سواء أكان في التنظيم أو الإقبال الجماهيري.