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انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في أبوظبي

انطلاق المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في أبوظبي
21 نوفمبر 2022 01:58

أبوظبي (الاتحاد)

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ينظم المركز الوطني للبحث والإنقاذ التابع للمجلس الأعلى للأمن الوطني المؤتمر والمعرض الدولي للبحث والإنقاذ في دورته الثانية على مدار يومي 21 و22 نوفمبر الجاري في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار «ننقذ الأرواح»، بمشاركة الشركاء الاستراتيجيين والشركات المتخصصة في مجال البحث والإنقاذ في المؤتمر. 
وأكد د. ستيفن توماجان المدير العام للمركز الوطني للبحث والإنقاذ، أن الهدف من المؤتمر هو إيجاد إطار مؤسسي مستدام للتعاون والتنسيق بين الجهات العاملة في مجال البحث والإنقاذ، ومناقشة أبرز الموضوعات في مجال البحث والإنقاذ، وأحدث التوجهات الابتكارية في هذا المجال، والتعرف على التحديات التي تواجه العاملين في قطاع البحث والإنقاذ، ومناقشة الحلول الملائمة لها، والاطلاع على التجارب المتميزة في مجال البحث والإنقاذ، وتبادل الخبرات مع العاملين في هذا المجال، وأهمية رفع كفاءة الموارد والإمكانيات المتاحة لدى المؤسسات في مجال البحث والإنقاذ، عبر حسن استخدام موارد الشركاء المتاحة؛ بهدف تحسين أداء المؤشرات في قطاع البحث والإنقاذ.
وستشارك أكثر من (80) جهة في المعرض المصاحب للمؤتمر الذي يستعرض كل ما توصلت إليه التكنولوجيا الحديثة في تطوير مجال البحث والإنقاذ، وكل ما يخص الحفاظ على سلامة وأمن الدولة ومواطنيها والمقيمين عليها. وسيتم استعراض (3) طائرات متخصصة في مجال البحث والإنقاذ، وأكثر من (10) آليات ومعدات برية وبحرية تعرض لأول مرة على مستوى العالم. كما ستتم مشاركة (17) متحدث متخصص في مجال البحث والإنقاذ على المستوى المحلي والإقليمي والدولي. كما سيتم، خلال المؤتمر، مناقشة وعرض أحدث الابتكارات في مجال البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى عرض التقنيات الجديدة التي تم تطبيقها محلياً وعالمياً في هذا المجال. ويشمل ذلك تقديم اختراعات جديدة في مجال الذكاء الاصطناعي، والأقمار الصناعية، والنظم الجغرافية، وأنظمة البحث والتتبع، ونظم الملاحة الجوية والبحرية وغيرها الكثير من التقنيات التي تفيد عمليات البحث والإنقاذ، فضلاً عن تسهيل التعاون والتنسيق بين المنظمات المشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.

أبوظبي
المجلس الأعلى للأمن الوطني
مؤتمر البحث والإنقاذ
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