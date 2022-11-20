الإمارات.. فريق عمل واحد لاستشراف مستقبل التنمية الوطنية

سامي عبد الرؤوف (دبي)

تعقد حكومة الإمارات الاجتماعات السنوية في دورتها الجديدة ابتداءً من يوم غدٍ وعلى مدى يومين، بحضور أصحاب السمو ومعالي الوزراء في حكومة الإمارات، والحكومات المحلية كافة ومختلف الجهات الاتحادية والمحلية، لمناقشة المشاريع التنموية الحالية، ووضع التصورات والمشاريع التنموية لمستقبل دولة الإمارات، وصولاً إلى مئويتها 2071.

وتستعد دولة الإمارات لصناعة مستقبل مشرق، بفكر ورؤية طموحة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبدعم من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات.

ويشارك في الاجتماعات السنوية الحكومية، شخصيات قيادية وطنية من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، وتهدف الاجتماعات السنوية إلى توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة المواضيع التنموية سنوياً، وعلى كل المستويات الحكومية، بحضور متخذي القرار كافة، وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة، وصولاً إلى عام 2071.

وتتضمن الاجتماعات، عدداً من ورش العمل المتخصصة، ونقاشات للتطور في المؤشرات الوطنية، وتُعد هذه الاجتماعات الرسمية السنوية بمثابة المنصة الكبرى والأشمل والأعمق التي تجمع فريق عمل دولة الإمارات من الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لبحث التحديات التي تواجه مسيرة التنمية.

وجاءت فكرة الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات، حينما اعتمدت الإمارات تنظيم تجمع وطني سنوي بمسمى «الاجتماعات السنوية لحكومة دولة الإمارات» في يونيو 2017، وذلك بغرض توحيد العمل الحكومي كمنظومة واحدة على المستويين الاتحادي والمحلي، ومناقشة القضايا التنموية بشكل سنوي على المستويات الحكومية كافة بحضور المسؤولين وصناع القرار وإشراك القطاعات الوطنية في وضع التصور التنموي للدولة وصولاً لمئوية الإمارات.

نهج حكومي رائد

وفي لقاءات أجرتها «الاتحاد»، مع عدد من المسؤولين، أكدوا أن هذه الاجتماعات السنوية تعكس الرؤية التكاملية التي أقام الآباء المؤسسون على أركانها دولة الاتحاد، بما توفره من منصة جامعة لأعضاء فريق حكومة الإمارات بمستوييها الاتحادي والمحلي لصناعة مستقبل الإمارات بتوجهات واضحة وموحدة هادفة لتحقيق محاور مئوية الإمارات 2071، والوصول إلى المراكز الأولى عالمياً.

وقال الدكتور محمد سليم العلماء، وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع إن «الاجتماعات السنوية، نهج حكومي رائد في العمل يداً بيد مع المجتمع من أجل صياغة مستقبل وطن يمضي قدماً نحو دروب الريادة العالمية في شتى المجالات».

وأضاف: قيادتنا الرشيدة تؤكد على دورنا المهم في صنع مستقبل عنوانه الريادة للوطن، منوهاً بما ستشهده الجلسات من نقاشات ثرية تتناول عدداً من القضايا الوطنية المهمة.

وأشار إلى أن الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات هي اجتماعات من أجل استشراف مستقبل مشرق لوطننا المعطاء الذي نجح في تسطير الإنجازات بسواعد أبنائه، مؤكداً أن ديناميكية العمل الحكومي في دولة الإمارات مستمدة من رؤية المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، التي كانت تركز على الاهتمام برأس المال البشري. ولفت إلى أن النقاشات المتوقعة في هذا الحدث المهم تثري المستقبل، وتطرح خططاً واضحة للعمل الحكومي في المرحلة المقبلة، مؤكداً أن دولة الإمارات بالتكاتف والتلاحم تمضي قدماً في مستقبل مشرق لوطننا المعطاء وفي مسيرة الإنجاز والتنمية بمختلف القطاعات.

الأفضل دائماً للوطن والمواطن

من جهته، قال الدكتور يوسف محمد السركال، مدير عام مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، إن «هذا الحدث يجسد إيمان القيادة الرشيدة والحكومة بأهمية البحث عن الأفضل دائماً للوطن والمواطن ومواصلة مسيرة التميز والإنجاز والتطلع إلى الوصول إلى المراكز الأولي عالمياً في مختلف المؤشرات، وتحقيق التنمية والرخاء في مختلف القطاعات».

وأضاف: «مع انطلاقة الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات، تنطلق خطوة جديدة نحو تحقيق أماني وتطلعات شعبنا بمستقبل واعد لأجيالنا وتعزيز نهضة الإمارات وسعادة شعبها»، وهذه الاجتماعات سيكون لها دور في تعزيز نهضة الإمارات وسعادة المواطن.

وأكد دور هذه الاجتماعات السنوية في وضع خطط مستقبلية استكمالاً للإنجازات التي حققتها الدولة في السنوات الماضية، حيث شهدت الإمارات تحقيق الكثير من النجاحات على مدار أكثر من 50 عاماً، جهلتها في مصاف الدول الكبرى خلال هذه العقود القليلة. وأشار إلى أن هذا الحدث السنوي يشكل مبادرة رائدة من جانب الدولة في طرح رؤية وأفكار متجددة لمسيرة العمل الحكومي في دولة الإمارات، مؤكداً أن دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت مراحل تنموية فارقة منذ بداية مسيرتها التنموية، فقد مضت 5 عقود ملهمة منذ مراحل التأسيس، وتنظر بتفاؤل وطموح وثقة إلى 5 عقود أخرى، وصولاً إلى مئوية مباركة».

من جهته، قال عوض صغير الكتبي، المدير العام لهيئة الصحة في دبي «إن دولة الإمارات صنعت حاضرها بنفسها، وقادرة بالروح نفسها على صنع مستقبلها الذي يضمن لأجيالها خيراً ورخاء مستداماً، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله».

وأضاف: «تواصل الإمارات مسيرتها المتميزة، وتستعد للغد بفكر ورؤية طموحة تستشرف آفاق المستقبل، ما يتطلب العمل كفريق واحد متناغم وفاعل يقدم خلاصة إبداعاته لتتكامل من خلاله الرؤى الوطنية المستقبلية».

وأشار إلى أن هذه الاجتماعات السنوية تأتي بعد أن تعافت الإمارات من تداعيات الجائحة «كوفيد 19» التي تأثر بها العالم أجمع، واستطاعت الإمارات، خلال هذه «الجائحة»، أن تقدم نموذجاً رائداً عالمياً في التعامل مع الجائحات والأوبئة. وذكر أن الاجتماعات السنوية ستركز في أحد محاورها، على موضوعات تكامل الأدوار، وتعزيز الصحة العامة والوقاية من الجائحات والأوبئة، وغيرها مما يتعلق بالأمراض السارية.

استراتيجيات بعيدة المدى

قالت ليلى عبيد السويدي، مدير عام الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بالإنابة: «إن حكومة الإمارات تولي أهمية كبرى لتحقيق حياة أفضل لأبنائها وإسعادهم، وهي اليوم بدعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبرؤية ومتابعة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، غدت أكثر مرونة وفاعلية واستجابة لمتطلبات الحاضر والمستقبل».

وأكدت أهمية الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات في رسم الخطط وبرامج العمل والسياسات ومواءمة الاستراتيجيات الاتحادية والمحلية والتنسيق فيما بينها، وبدء العمل في التخطيط لمئوية الإمارات 2071 التي تشكل برنامج عمل حكومياً شاملاً وموسعاً يتضمن وضع استراتيجيات وطنية بعيدة المدى لتكريس سمعة الإمارات وتمكينها معرفياً واقتصادياً ومجتمعياً. وأشارت إلى أن سعادة الإنسان ورفاهيته هي الهدف الأساسي والأهم لهذه الاجتماعات، عن طريق بحث الجديد في مجالات الاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الاستثمار في القطاعات الحيوية، وبناء منظومة القيم الإماراتية لأجيال المستقبل، ورفع مستوى الإنتاجية في الاقتصاد الوطني، وترسيخ التعاضد والتلاحم المجتمعي.