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عبدالله بن طوق لـ «الاتحاد»: مبادرات جديدة ومشروعات ابتكارية

عبدالله بن طوق لـ «الاتحاد»: مبادرات جديدة ومشروعات ابتكارية
21 نوفمبر 2022 01:57

دبي (الاتحاد)

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أكد معالي عبد الله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن حكومة دولة الإمارات حريصة على توفير سبل العيش الكريم للمواطنين، وتعزيز مكانة الدولة الرائدة في مصاف الدول المتقدمة، تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، التي تبنت سياسات استشرافية مبتكرة نجني ثمارها اليوم. 
وقال: «إن الاجتماعات السنوية السابقة لحكومة دولة الإمارات شكلت منصة مهمة للخروج بمشاريع تحولية ساهمت في التطور والنهضة التي يشهدها الاقتصاد اليوم، ولا شك أن اجتماعات الحكومة هذا العام ستخلق قاعدة حيوية للخروج بمبادرات جديدة ومشروعات مبتكرة ترسم خريطة النمو خلال المرحلة المقبلة». 
وأشار إلى أن هذه المخرجات ستنسجم مع النموذج الاقتصادي الجديد للدولة، وفق مستهدفات ومبادئ الخمسين ومحددات مئوية الإمارات 2071. 
وأوضح معاليه، أن هذه الاجتماعات السنوية تُعد ممارسة فريدة، لأنها تجسد ريادة دولة الإمارات ورؤيتها المتكاملة في عمليات صنع السياسات التنموية، التي تضع تحسين جودة حياة المواطنين على راس أولوياتها.

الإمارات
عبدالله بن طوق
الاجتماعات السنوية لحكومة الإمارات
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