إماراتية وليتوانية تفوزان بمنحة «رودس» للدراسة بأكسفورد

أبوظبي (وام)

أعلنت لجنة اختيار «منحة رودس الإمارات» حصول كل من الإماراتية سارة فكري والليتوانية غوستو جورسينايتو على المنحة. وتم اختيار الطالبتين سارة فكري وغوستو جورسينايتو على أساس الفكر الاستثنائي والشخصية القيادية والالتزام الأكاديمي، للبدء في الدراسة بجامعة أكسفورد بداية من أكتوبر 2023.

تضم لجنة اختيار «منحة رودس الإمارات» نخبة من الشخصيات القيادية الإماراتية وباحثين سابقين في رودس. ويتولى عمر سيف غباش، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الثقافية، رئاسة اللجنة. وعقب تقييمات خاصة تضمنت الاطلاع على الخطاب الشخصي والشهادات الأكاديمية وإجراء المقابلات مع المرشحين، عقدت اللجنة مقابلات مع المرشحين التسعة النهائيين في أبوظبي.

وأعرب غباش عن فخره بترؤس لجنة هذه المنحة المرموقة، وإتاحة الدولة الفرصة للطلاب المؤهلين للدراسة في إحدى أعرق الجامعات على مستوى العالم. وتقدمت سارة فكري وغوستو جورسينايتو للحصول على منحة رودس بجانب أكثر من 60 طالباً في وقت سابق من هذا العام، حيث تم فتح باب تلقي الطلبات في يونيو 2022. واجتمعت اللجنة أمس الأول مع المرشحين النهائيين، ليتم الاختيار والإعلان عن الفائزين بالمنحة.

تدرس سارة فكري في كلية كينجز لندن، وهي حاصلة على درجة البكالوريوس «مع مرتبة الشرف» في الفيزياء وتطمح للحصول على درجة الماجستير في الفيزياء الرياضية والنظرية في جامعة أكسفورد. وتدرس غوستو جورسينايتو في جامعة نيويورك أبوظبي وتُكمل حالياً درجة البكالوريوس في العلوم السياسية، وتطمح إلى الحصول على الماجستير في التغيير البيئي والإدارة من جامعة أكسفورد.

منحة

قالت أنجيلا ميغالي، المديرة التنفيذية في مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان: «أطلقت ‹منحة رودس الإمارات› منذ العام 2014، تحت رعاية المؤسسة وبالتعاون مع صندوق رودس، ويسعدنا أن نقدم الدعم للأكاديميين الموهوبين الذين يسعون إلى متابعة دراستهم ليصبحوا قادة فاعلين ومسؤولين يساهمون في بناء مستقبل الدول». ومنذ العام 2014، حصل أكثر من 18 طالباً من الإماراتيين والمقيمين في الدولة على هذه المنحة المرموقة. وقد تأسست منحة رودس عام 1903، وتعد واحدة من أقدم وأعرق منح التعليم العالي في العالم.. وهي تتيح فرصة ذات تأثير كبير في المسيرة الأكاديمية للطلاب المتفوقين لمواصلة دراساتهم العليا في جامعة أكسفورد حتى يصبحوا قادة المستقبل في مجالات تخصصهم.