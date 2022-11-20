جهات ومؤسسات تحتفي باليوم العالمي للطفل

أبوظبي (وام)

نظمت وزارة الداخلية، ممثلة بمركز الوزارة لحماية الطفل، وبحضور اللواء سالم الشامسي، وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، مجموعة من الأنشطة والفعاليات التفاعلية التثقيفية، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للطفل، والتي أُقيمت في متنزه خليفة في العاصمة أبوظبي.

وأكد الشامسي، في كلمة له بالافتتاح، حرص وزارة الداخلية على تعزيز الحماية المجتمعية، وتوفير أعلى معايير السلامة والوقاية لكافة أفراد المجتمع، والتأكيد على أن سلامة وحماية الأطفال تأتيان في سلم أولويات الجهات المعنية لتوفير أقصى درجات الحماية، وضمان البيئة الآمنة والصالحة لتنشئتهم، وتطوير مهاراتهم، والارتقاء بقدراتهم للإسهام في رسم المستقبل المشرق لوطننا الغالي. وشارك في الفعاليات عدد كبير من طلاب المدارس من الذكور والإناث ومرافقيهم التربويين والمشرفين، وعدد من الشركاء المعنيين بحماية الطفل وسلامته، ومجموعة من الخبراء والمختصين في مجالات تعليم الأطفال وحمايتهم من المخاطر والتنمر والإساءة بأشكالها كافة. وتضمنت الفعاليات أنشطة عدة، منها كلمة البرلمان الإماراتي للطفل، بمشاركة من المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، ومشاركة من إدارة (k9) بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي بعرض حي للكلاب البوليسية، ومشاركة من القيادة العامة لشرطة دبي بعرضين من خلال الفرقة الطلابية الموسيقية لمدارس حماية، وفقرة سفراء الأمان، وقصيدة شعرية من شاعر السلام الطفل سلطان خالد الشامسي. كما تضمنت الفعاليات مشاركات تفاعلية من خلال مسابقات تثقيفية وأنشطة متنوعة، مثل مسابقة برنامج خليفة للتمكين أقدر، ومسابقة التنسيق المروري، ومرسم حر، ومشاركة دورية الأطفال، وشخصيات دمى الأطفال، ومجلة (999)، والرسم على الوجه، والعديد من الأنشطة المختلفة. وفي الختام، تم توزيع الهدايا على الأطفال المشاركين، وتقديم الجوائز للفائزين بالمسابقات، وتكريم الجهات المشاركة من قبل مركز وزارة الداخلية لحماية الطفل. من جانب آخر، أكدت هنادي اليافعي، مدير إدارة سلامة الطفل بالشارقة، أن الاحتفال بيوم الطفل العالمي تحت شعار «الشمول لكل طفل» يتضمن أبعاداً تمثل في الأساس نهجاً متبعاً في الإمارات والشارقة، انطلاقاً من النظرة الشاملة نحو مفهوم رعاية وحماية سلامة الأطفال والاهتمام بصحتهم وتهيئتهم للمستقبل، وهي النظرة التي تعد من صميم رؤى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتسندها توجيهات قرينته سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، بالإضافة إلى منظومة البرامج التوعوية والسياسات الداعمة لتوفير أعلى معايير الحماية للأطفال ودعم حقوقهم، والتي لها أثر كبير ساعد في رفع الوعي المجتمعي تجاه النظر إلى شؤون الطفل وقضايا سلامته وحقوقه بشمول.

حقوق الطفولة

أسدلت مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال الستار على مشاركتها في الأسبوع الوطني السادس للوقاية من التنمر في البيئة المدرسية، والذي أقيم برعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، (أم الإمارات)، خلال الفترة من 14 – 20 نوفمبر الجاري، بهدف تحفيز الجهود على المستويين المجتمعي والمؤسسي نحو تعزيز الوعي بسلوك التنمر وطرق مواجهته وسبل الوقاية منه. وقدمت المؤسسة خلال الأسبوع ورشة افتراضية باللغة العربية تحت عنوان «كيف تبني المقاومة لدى الأطفال لمواجهة سلوك التنمر»، ونفذت بالتزامن مع اليوم العالمي للطفل، فعالية بمشاركة ما يقارب بـ 100 طالب، تحت عنوان «بناء المقاومة لمواجهة سلوك التنمر» أطلقت خلالها مجموعة من البطاقات التفاعلية المصممة، بغرض تعزيز ثقة الطفل بنفسه ورفع تقديره لذاته وغرس قيم تقبل الاختلافات واحترام الآخرين.

