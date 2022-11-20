الإثنين 21 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

نائبة رئيس فنزويلا تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

نائبة رئيس فنزويلا خلال الزيارة (وام)
21 نوفمبر 2022 01:57

أبوظبي (وام)

أخبار ذات صلة
احتفالات الشارقة بعيد الاتحاد تنطلق 24 نوفمبر وتختتم 3 ديسمبر
شرطة أبوظبي تحذر الجمهور من الوقوع في حيل المتسولين

زارت معالي ديلسي رودريغز، نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، والوفد المرافق، جامع الشيخ زايد الكبير.
وتجولت معاليها والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد اختصاصيي الجولات الثقافية لدى المركز، على رسالة الجامع الحضارية الداعية إلى التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.
واطلعت معاليها والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير وجمالياته، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.
وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيفة الجامع، نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري.

أبوظبي
فنزويلا
جامع الشيخ زايد الكبير
الإمارات
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
دنيا
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
اليوم 12:54
«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 8 مايو
الإمارات
تحديد عطلة دوائر حكومة دبي بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني
اليوم 12:32
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
الرياضي
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
اليوم 12:30
شعار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعي
الإمارات
"المعاشات": جهات العمل في القطاع الخاص شريك في نجاح منظومة العمل التأميني
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©