نائبة رئيس فنزويلا تزور جامع الشيخ زايد الكبير في أبوظبي

أبوظبي (وام)

زارت معالي ديلسي رودريغز، نائبة رئيس جمهورية فنزويلا البوليفارية، والوفد المرافق، جامع الشيخ زايد الكبير.

وتجولت معاليها والوفد المرافق، في قاعات الجامع وأروقته الخارجية، وتعرفوا من خلال أحد اختصاصيي الجولات الثقافية لدى المركز، على رسالة الجامع الحضارية الداعية إلى التعايش والتسامح والانفتاح على الآخر، المنبثقة من مآثر وقيم الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والدور الكبير الذي يقوم به مركز جامع الشيخ زايد الكبير في التعريف بالثقافة الإسلامية السمحة، وتعزيز التواصل الحضاري بين مختلف الثقافات والشعوب حول العالم.

واطلعت معاليها والوفد المرافق على تاريخ تأسيس الصرح الكبير وجمالياته، وما يحويه من مقتنيات فريدة، وأروع ما جادت به الحضارة الإسلامية على مر العصور من فنون وتصاميم هندسية التقت على اختلافها وتنوعها في تصميم الجامع، لتعكس جمال انسجام الثقافات وتناغمها في عمل إبداعي واحد.

وفي ختام الزيارة، تم إهداء ضيفة الجامع، نسخة من كتاب «فضاءات من نور»، أحد إصدارات مركز جامع الشيخ زايد الكبير، والذي يضم عدداً من اللقطات والصور الخاصة بجائزة «فضاءات من نور» للتصوير الضوئي التي ينظمها المركز بشكل دوري.