«التربية» تُعرِّف بالإطار الرقابي للتعليم والتدريب المهني

أبوظبي (وام)

عقدت إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي بوزارة التربية والتعليم، ورشة عمل افتراضية تخصصية للتعريف بالإطار الرقابي المطور على مؤسسات التعليم والتدريب المهني، استهدفت ما يزيد على 26 من مديري ومنسقي تلك المؤسسات.

وأكدت الشيخة خلود صقر القاسمي، الوكيل المساعد لقطاع الرقابة بوزارة التربية والتعليم، سعي الوزارة لإيجاد مرجعية معيارية للرقابة على مؤسسات التعليم والتدريب المهني، تضمن المتابعة الحثيثة لمدى امتثال تلك المؤسسات للقوانين والقرارات والسياسات المنظمة لعملها بما يتوافق مع أفضل الممارسات المعمول بها في هذا المجال.

من جانبها، أشارت أسماء الجابري، مدير إدارة الرقابة على مؤسسات التعليم العالي، إلى أن الإدارة ركزت خلال مراحل تصميم الإطار على مراعاة الشمولية والتكامل للمجالات والمؤشرات الرقابية، ومواءمتها لاحتياجات وتوقعات الطلبة والتحقق من تلبيتها لرؤية الدولة.