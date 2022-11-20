أمطار متوقعة حتى الخميس

إبراهيم سليم (أبوظبي)

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل تكوّن سحب ركامية يصاحبها هطول أمطار اليوم على بعض المناطق، مع انخفاض في درجات الحرارة ليلاً وعلى بعض المناطق الداخلية.

وأشار المركز إلى أن الدولة تشهد امتداد منخفض جوي سطحي يصاحبه امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، مما أدى أمس إلى نشاط للرياح واضطراب البحر وصل في العمق إلى 9 أقدام، والطقس صحو إلى غائم جزئياً ومغبر أحياناً.

ويتوقع «المركز» أن يكون طقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً.. تتخلله السحب الركامية، خاصة شمالاً وشرقاً، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة، تتحول إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية نشطة السرعة، تكون قوية مع السحب، تصل سرعتها إلى 45 كيلو متراً في الساعة. البحر مضطرب غرباً إلى متوسط صباحاً في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عُمان.

كما يتوقع المركز أن يكون طقس الغد غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، تتخلله سحب ركامية على بعض المناطق الشرقية والشمالية، وبعض المناطق الغربية والساحلية، يصاحبه سقوط أمطار مع ارتفاع في درجات الحرارة، خاصة شمالاً، ورطب ليلاً وفي الصباح، خاصة على بعض المناطق الداخلية، والرياح جنوبية شرقية تتحول إلى شمالية شرقية وشمالية غربية، معتدلة السرعة، تنشط مع السحب، وتصل سرعتها إلى 40 كم/س، مثيرة للغبار، والبحر خفيف إلى متوسط، يضطرب أحياناً مع السحب في الخليج العربي، وخفيف إلى متوسط في بحر عُمان.

ويتوقع أن يكون طقس الأربعاء صحواً إلى غائم جزئياً، مع فرصة تكون السحب الركامية شرقاً وعلى بعض المناطق الداخلية، يصاحبها سقوط أمطار، ويكون رطباً ليلاً وصباح الخميس، مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية الغربية، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً، وسرعتها تصل إلى 35 كم/س، والبحر خفيف الموج في الخليج العربي، وفي بحر عُمان.