انطلاق مزاينة «رزين» ثانية محطات مهرجان الظفرة

أبوظبي (وام)

انطلقت، أمس، مسابقات مزاينة رزين، المحطة الثانية ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 16 الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وتستمر مزاينة رزين حتى 27 نوفمبر الجاري، وبدأ ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، صباح أمس، بالتوافد إلى موقع المزاينة لإدخال الإبل المشاركة إلى شبوك المبيت في مزاينة الإبل ضمن أشواط المفاريد التلاد والشركاء «مجاهيم ومحليات»، وذلك استعداداً لعرضها على لجان الفرز والتحكيم. وشهد اليوم دخول 6 أشواط، منها شوطان مفاريد تلاد لأبناء القبائل مجاهيم، وشوطان مفاريد تلاد لأبناء القبائل محليات، وشوط شرايا محليات لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وشوط شرايا مجاهيم لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وقد خصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع 60 جائزة سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم. ويبدأ صباح غد دخول المطايا المشاركة في الأشواط الأربعة لسن المفاريد الشرايا للمحليات والمجاهيم لإبل أبناء القبائل، وشوط المفاريد للمهجنات الأصايل.

705 جوائز

تشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 36 شوطاً للإبل المحليات، و33 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم. وتشمل مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة في دورتها السادسة عشرة لعام 2022 - 2023، أربع مناطق، حيث انطلقت مزاينة سويحان يوم 28 أكتوبر حتى 4 نوفمبر الجاري، وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، فيما ستنطلق مزاينة رزين خلال الفترة من 20 ولغاية 27 نوفمبر 2022 وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، أما مزاينة مدينة زايد، فستنطلق خلال الفترة من 9 ولغاية 16 يناير 2023، وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و697 ألف درهم، ومسك الختام مع المزاينة الرئيسية في موقع مهرجان الظفرة التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2023 بمجموع جوائز يبلغ 51 مليوناً و948 ألف درهم.