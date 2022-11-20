الإثنين 21 نوفمبر 2022 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
ام القيوان°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير برامج
عدد اليوم
عدد اليوم
الإمارات

انطلاق مزاينة «رزين» ثانية محطات مهرجان الظفرة

انطلاق مزاينة «رزين» ثانية محطات مهرجان الظفرة
21 نوفمبر 2022 01:58

أبوظبي (وام)

 انطلقت، أمس، مسابقات مزاينة رزين، المحطة الثانية ضمن فعاليات مهرجان الظفرة في دورته الـ 16 الذي يُعقد برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وبتنظيم من لجنة إدارة المهرجانات والبرامج الثقافية والتراثية بأبوظبي. وتستمر مزاينة رزين حتى 27 نوفمبر الجاري، وبدأ ملاك الإبل من دولة الإمارات ودول الخليج العربي، صباح أمس، بالتوافد إلى موقع المزاينة لإدخال الإبل المشاركة إلى شبوك المبيت في مزاينة الإبل ضمن أشواط المفاريد التلاد والشركاء «مجاهيم ومحليات»، وذلك استعداداً لعرضها على لجان الفرز والتحكيم. وشهد اليوم دخول 6 أشواط، منها شوطان مفاريد تلاد لأبناء القبائل مجاهيم، وشوطان مفاريد تلاد لأبناء القبائل محليات، وشوط شرايا محليات لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وشوط شرايا مجاهيم لأبناء القبائل مفتوح يسمح بالشركاء، وقد خصص لكل شوط 10 جوائز قيمة بمجموع 60 جائزة سيتم إعلان نتائجها مساء اليوم. ويبدأ صباح غد دخول المطايا المشاركة في الأشواط الأربعة لسن المفاريد الشرايا للمحليات والمجاهيم لإبل أبناء القبائل، وشوط المفاريد للمهجنات الأصايل.

أخبار ذات صلة
ثاني الزيودي: إنجازات الجو جيتسو فخر لكل إماراتي
«الفورمولا -1».. تنظيم مميز

705 جوائز 
تشهد مزاينة رزين تنظيم 75 شوطاً لإبل أصحاب السمو الشيوخ وأبناء القبائل، منها 36 شوطاً للإبل المحليات، و33 شوطاً للإبل المجاهيم، و6 أشواط للإبل المهجنات الأصايل، وذلك ضمن 6 فئات عمرية «مفاريد، حقايق، لقايا، إيذاع، ثنايا، حول»، وقد خصص لها 705 جوائز بقيمة إجمالية تبلغ 11 مليوناً و415 ألف درهم. وتشمل مزاينة الإبل بمهرجان الظفرة في دورتها السادسة عشرة لعام 2022 - 2023، أربع مناطق، حيث انطلقت مزاينة سويحان يوم 28 أكتوبر حتى 4 نوفمبر الجاري، وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، فيما ستنطلق مزاينة رزين خلال الفترة من 20 ولغاية 27 نوفمبر 2022 وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و415 ألف درهم، أما مزاينة مدينة زايد، فستنطلق خلال الفترة من 9 ولغاية 16 يناير 2023، وقد خصص لها جوائز بقيمة 11 مليوناً و697 ألف درهم، ومسك الختام مع المزاينة الرئيسية في موقع مهرجان الظفرة التي ستقام خلال الفترة من 22 إلى 31 يناير 2023 بمجموع جوائز يبلغ 51 مليوناً و948 ألف درهم.

مزاينة رزين للإبل
مهرجان الظفرة
محمد بن زايد
آخر الأخبار
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
دنيا
برنامج ماجستير الآداب في الاتصال بجامعة زايد
14 نوفمبر 2022
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
دنيا
غموض يحيط بمصير تمساح عملاق أكل أكثر من 300 شخص
اليوم 12:54
«الموارد البشرية لحكومة دبي» تعتمد إجازة عيد الفطر لمدة 9 أيام من 30 أبريل وحتى 8 مايو
الإمارات
تحديد عطلة دوائر حكومة دبي بمناسبة يوم الشهيد واليوم الوطني
اليوم 12:32
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
الرياضي
«العنابي» يطلب الدعم حتى النهاية
اليوم 12:30
شعار الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعي
الإمارات
"المعاشات": جهات العمل في القطاع الخاص شريك في نجاح منظومة العمل التأميني
اليوم 12:21
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
الإمارات
عربي ودولي
الاقتصادي
الرياضي
وجهات نظر
دنيا
ثقافة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
المبوب
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
جميع الحقوق محفوظة لصحيفة الاتحاد 2022©