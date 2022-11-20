«التربية»: 33 ألف معلم ومعلمة  حصلوا على الترخيص المهني

دينا جوني (دبي)

أعلنت وزارة التربية والتعليم أن عدد الحاصلين على رخصة المعلم في الدولة بلغ حوالي 33 ألفاً و800 معلم ومعلمة من مختلف التخصصات في المدارس الحكومية والخاصة، مشيرة إلى أنها تعكف على إعداد برنامج تدريبي متكامل خاص بتجهيز المعلمين على أسئلة اختبارات الترخيص المهني بمختلف فئاتهم سواء الخاصة بالمعلمين أو الإداريين أو القيادات المدرسية. وأشارت إلى أنها وقعت اتفاقيات شراكة مع عدد من الدول لمعادلة واعتماد رخصة المعلم الإماراتية في بلدان مختلفة.

وشرحت «التربية» أنه يمكن لأي معلم في الدولة يحمل الهوية الإماراتية، أن يتقدّم لاختبار رخصة المعلم، وإن كان لا يملك وظيفة في أي مدرسة حكومية أو خاصة، مشيرة إلى أنه تمّ إضافة خيار الانضمام إلى «علّم من أجل الإمارات» على الموقع الإلكتروني للوزارة والخاص بالترخيص المهني، لتمكين المعلمين غير العاملين في المدارس، لاستكمال طلباتهم في التقدّم للاختبار والحصول على الرخصة.

وأوضحت في تصريحات صحفية أن كلية الإمارات للتطوير التربوي، تعد الجهة الوحيدة المرخّصة من قبل وزارة التربية والتعليم في الوقت الراهن، لتقديم دورات تدريبية معتمدة للمعلمين والكوادر الأخرى التي تحتاج إلى التدريب والجاهزية قبل الانخراط في اختبارات الرخصة.

وأكدت أن تعدد المناهج في الدولة، يعدّ اليوم التحدي الحقيقي بالنسبة للترخيص المهني التعليمي، إذ يتطلب ذلك إعداد مواد اختبارية في جميع المواد ولكل المناهج في الدولة، مشيرة إلى أنها ما زالت تعمل على إعداد تلك المواد الاختبارية.

ووفرت الوزارة ممثلة في إدارة ترخيص المهن التعليمية مؤخراً، نماذج تدريبية لاختبارات رخصة المعلم، للمرة الأولى منذ إطلاق نظام الرخص المهنية في الميدان التربوي.

وأوضحت الوزارة أن تلك النماذج التدريبية تُمكّن معلمي اللغة العربية في الحلقتين الثانية والثالثة من التعامل مع الاختبار المهني، ومعلمي الأحياء، والكيمياء والفيزياء في الحلقة الثالثة، مؤكدة أن الاختبارات التدريبية تم استحداثها وتوفيرها على الموقع الإلكتروني الرسمي للوزارة.

وقالت إن الاختبارات التجريبية المتوفرة حالياً، تستهدف معلمي الإنجليزية والرياضيات والعلوم، والحاسوب، والتكنولوجيا والتصميم المنهج الوزاري، واللغة العربية لغير الناطقين بها، والدراسات الاجتماعية، وإدارة الأعمال، والتربية البدنية والصحية التربية الإسلامية، ومعلمي ذوي الاحتياجات الخاصة، والطفولة المبكرة.

وتركز الوزارة جهودها للانتهاء من إعداد الاختبارات التجريبية لفئات القيادات المدرسية التي تضم مدير نطاق، مساعد مدير نطاق، مدير المدرسة، ونائبه، نائب مدير الشؤون الأكاديمية، نائب مدير شؤون الطلاب، فضلا عن فئات المهن التعليمية التي تضم أمين المختبرات، واختصاصيي الاحتياجات الخاصة، والإداريين.

ومن المقرر أن يخضع لجلسة الاختبار المهني في 22 يناير 2023 المقبل، القيادات المدرسية ومعلمو وأخصائيو التربية الخاصة، ومعلمو جميع الحلقات في العلوم والتكنولوجيا، وإدارة الأعمال، واللغة العربية لغير الناطقين بها والطفولة المبكرة.

في حين تستهدف جلسة 15 فبراير المقبل، معلمي الحلقتين الثانية والثالثة للغتين العربية والإنجليزية والرياضيات والعلوم. وتنعقد جلسة جديدة في 12 مارس 2023، وتستهدف القيادات المدرسية والقيادات المتوسطة، ومعلمي الدراسات الاجتماعية، والتربية الإسلامية، والعلوم الصحية.

أما جلسة 26 أبريل المقبل، فتستهدف أمناء المختبرات، ومعلمي العلوم والتكنولوجيا، والتربية البدنية، والطفولة المبكرة، ويخضع لجلسة 25 يونيو القادم، معلمو جميع الحلقات وأخصائيو التربية الخاصة.