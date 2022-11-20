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الإمارات

اتفاقية بين «الهلال» ومستشفى التداوي بدبي

خلال توقيع الاتفاق (من المصدر)
21 نوفمبر 2022 01:58

دبي ( الاتحاد)

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وقعت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومستشفى التداوي بدبي، اتفاقية تعاون مشترك، يتم بموجبها علاج الحالات الإنسانية من المرضى غير القادرين في المستشفى، وتوفير الرعاية الطبية اللازمة لهم، انطلاقاً من كون الإمارات أرض الخير والعطاء.
وقع الاتفاقية كل من راشد مبارك المنصوري، نائب الأمين العام لقطاع الشؤون المحلية في هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، ومروان حاجي ناصر، رئيس مجلس الإدارة المدير التنفيذي لمجموعة التداوي للرعاية الصحية.
وأكد المنصوري أن الهيئة تحرص على عقد الشراكات مع المنشآت الصحية بما يخدم الأهداف الإنسانية، ويسهم في توفير الرعاية الصحية للمرضى غير القادرين.

الهلال الأحمر الإماراتي
دبي
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