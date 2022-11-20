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سيف الشامسي: أبوابنا مفتوحة للجميع

سيف الشامسي يلقي كلمة للمنتسبين في الدورة (من المصدر)
21 نوفمبر 2022 01:56

الشارقة (الاتحاد) 

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أكد اللواء سيف الزري الشامسي، قائد عام شرطة الشارقة نائب رئيس مجلس أكاديمية العلوم الشرطية، أن دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم (الثانية)، والتي تنظمها شرطة الشارقة وتستضيفها الأكاديمية، جاءت بتوجيهات كريمة ودعم مباشر من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والذي يقف داعماً وموجهاً ومتابعاً لمسيرة عمل الشرطة.
وثمن حرص سموه البالغ على توفير بيئة عمل مستقرة وآمنة يشعر فيها منتسب الشرطة بالطمأنينة، وضمان مستقبل مهني قابل للتطور والارتقاء الدائم والمستمر.
جاء ذلك خلال افتتاحه لدورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم (الثانية)، على مسرح الأكاديمية، بحضور العميد الدكتور محمد خميس العثمني مدير عام الأكاديمية، والعقيد أمينة بخيت الشوق مدير إدارة الموارد البشرية بشرطة الشارقة، وعدد من مديري الإدارات، والتي تستضيفها الأكاديمية على مدار 14 أسبوعاً بمشاركة 161 منتسباً من مختلف إدارات الشرطة والأكاديمية والإدارة العامة للدفاع المدني بالشارقة.
وقال اللواء الشامسي إن أبوابه مفتوحة دوماً، وقنوات الاتصال معه ستبقى مشرعة، لاستقبال مختلف الآراء والمقترحات التي تهدف إلى تحسين العمل وتطوير الأداء تحقيقاً للمصلحة العامة.
بدوره، طالب العميد العثمني منتسبي دورة التأهيل للترقي لرتبة ملازم (الثانية)، بالالتزام التام خلال الدورة بالتعليمات والتوجيهات والأوامر العسكرية، والحرص على سمعة الأكاديمية والقيادة العامة لشرطة الشارقة والإمارة والدولة.

سيف الشامسي
الشارقة
شرطة الشارقة
أكاديمية العلوم الشرطية
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